Samsung ONE UI 6.1 svelate alcune funzionalità con intelligenza artificiale

Un rumors ha di fatto svelato alcune delle nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che debutteranno con la prossima ONE UI 6.1 di Samsung: i dettagli.

Una funga di notizia ha svelato proprio oggi alcune delle prossime funzionalità che gli smartphone aggiornabili alla ONE UI 6.1 basata su Android 14 potranno sfruttare.

Sono tutte funzionalità che utilizzano l’intelligenza artificiale

Samsung ONE UI 6.1 le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale: ecco un anticipo

Molto probabilmente la ONE UI 6.1 farà il suo debutto ufficiale con l’arrivo dei top di gamma Galaxy S24, e poi l’aggiornamento sarà diffuso su altri dispositivi Samsung compatibili.

Le principali novità svelate con questa funga di notizia si basano o sono simili a quelle fornite dalla famiglia Google Pixel 8.

Infatti tra le novità troviamo quelle che permetteranno all’utente di generare sfondi personalizzati e applicare effetti meteo e ritratti alla schermata di blocco.

Ci saranno anche sostanziali miglioramenti nell’editor di immagini: si potrà ad esempio ingrandire le immagini oltre le dimensioni nominali, o trasferire un oggetto da una foto ad un’altra.

Altra applicazione che godrà delle funzionalità tramite intelligenza artificiale sarà Samsung Notes.

In questo caso gli utenti potranno riassumere grandi quantitativi di testo e creare punti elenco per una più facile comprensione del contenuto.

Come già detto in passato, Samsung utilizzerà l’intelligenza artificiale per tradurre in tempo reale le conversazioni telefoniche tramite una chat di testo.

Alle chiamate si aggiungeranno nuove funzionalità più intelligenti per la trascrizione di contenuti e per la soppressione di suoni ambientali.

Infine il rapporto elenca nuove personalizzazioni e nuove animazioni ottimizzate, oltre al fatto che l’AI aiuterà l’utente a salvaguardare e gestire meglio la batteria dello smartphone.

Fonte: Via

