Samsung ONE UI 7 Beta basata su Android 15 posticipata: ecco il perché

La versione software ONE UI 7 Beta di Samsung basato sul sistema operativo mobile Android 15 è stata posticipata: per questo c’è una spiegazione.

Alcune voci di corridoio affermavano che Samsung avrebbe iniziato a far provare la versione Beta di Android 15 con ONE UI 7 già entro la fine di agosto 2024, ma la situazione è cambiata in corso d’opera.

ONE UI 7.0 basata su Android 15: Samsung ha posticipato il tutto di circa un mese

Di fatto Samsung ha deciso di posticipare il tutto a settembre 2024, anche se non c’è ancora una data ufficiale dell’inizio della beta pubblica.

Probabilmente l’azienda coreana comunicherà i paesi che ne prenderanno parte e la data tra un paio di settimane, poco più o poco meno, con un comunicato ufficiale.

Dopo il comunicato gli utenti potranno fare richiesta per la beta pubblica tramite l’applicazione Samsung members.

Difficilmente Samsung rilascerà la beta per gli utenti italiani: di solito infatti l’azienda coreana la rilascia il software in prova in specifici paesi selezionati come USA, Corea del Sud, Germania, Gran Bretagna, Polonia, India e Cina.

Ma perché il colosso coreano ha deciso di posticipare la beta pubblica della ONE UI 7?

Il motivo della posticipazione della beta sembra essere legato al ritardo dell’aggiornamento One UI 6.1.1, che è ancora in fase di distribuzione sui dispositivi Samsung più vecchi.

Comunque se possedete un Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 o un Galaxy S24 sarete sicuramente tra i primi a poter scaricare la versione finale della ONE UI 7.0 con Android 15, e l’attesa non sarà particolarmente lunga quest’anno.

Fonte: Via X (Twitter)

