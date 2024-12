Samsung ONE UI 7 beta roadmap: quando arriverà Android 15 stabile?

Samsung tramite il proprio supporto clienti ha di fatto svelato la roadmap dell’aggiornamento beta ONE UI 7 basato su Android 15: possiamo farci un idea di quando debutterà la versione finale?

Come di consuetudine Samsung prima di rilasciare una nuova versione software della sua interfaccia ONE UI effettua sempre dei periodi di beta testing che coinvolgono un certo numero di utenti provenienti da specifici paesi.

Oggi possiamo darvi un idea della roadmap di queste beta pubbliche dedicate alla ONE UI 7.

Samsung ONE UI 7 basata su Android: ecco la roadmap della beta pubblica

La roadmap in questione si riferisce al mercato indiano e ai dispositivi top di gamma della serie Galaxy S24.

Secondo quanto affermato dal supporto Samsung India, la prima beta pubblica di Android 15 per questi smartphone è iniziata ieri il 16 dicembre 2024.

A distanza di pochi giorni verrà rilasciata una seconda versione beta a partire dal 23 dicembre 2024 e poi successivamente una terza versione beta il 30 dicembre 2024.

Queste date dovrebbero fare comunque da riferimento anche per gli utenti beta tester presenti in altri paesi selezionati da Samsung, come la Germania, la Corea del Sud, la Polonia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti.

Samsung afferma che queste date sono finali, ma non si sa se verranno rilasciate ulteriori versioni software beta dopo il 30 dicembre 2024.

Possiamo quindi supporre che il rilascio della versione finale della ONE UI 7 basata su Android 15 potrebbe iniziare con buone probabilità a Gennaio 2025, mese in cui l’azienda coreana dovrebbe lanciare sul mercato anche i nuovi Galaxy S25.

Ovviamente i primi a riceverla saranno i dispositivi di fascia più elevata come appunto la serie Galaxy S24, i Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6, e a seguire tutti gli altri nelle settimane successive.

Vi ricordiamo infine che la nuova interfaccia di Samsung porta con sé un assistente AI migliorato, con le trascrizioni delle chiamate.

Oltre a questo l’interfaccia avrà un aspetto e funzionalità rinnovate con semplificazioni per rendere il tutto più intuitivo per l’utente.

A livello fotografico, l’app della fotocamera è stata rinnovata impostando pulsanti, controlli e modalità per un accesso più semplice e veloce da parte dell’utente.

Fonte: Notizia ufficiale Samsung

