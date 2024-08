Samsung ONE UI 7 con Android 15: alcune delle novità in arrivo

Le novità che Samsung implementerà sulla prossima interfaccia ONE UI 7 basata sul sistema operativo Android 15 sono state svelate in anticipo: i dettagli trapelati.

Sembra che non manchi ancora molto al rilascio ufficiale della prossima interfaccia ONE UI 7 di Samsung che come sappiamo sarà basata su Android 15.

Si pensa che il tutto sarà annunciato da fine agosto inizio settembre 2024.

Samsung ONE UI 7 basata su Android 15 è in arrivo: sono state svelate alcune delle novità in arrivo

Considerato che i tempi sono ravvicinati, l’informatore Ice Universe ha svelato una lista che comprende di fatto le principali novità che l’azienda coreana ha deciso di implementare nella ONE UI 7.

Queste sono le novità che riguardano proprio l’interfaccia e saranno disponibili su tutti gli smartphone compatibili con l’aggiornamento ad Android 15 (non centrano le funzioni GALAXY AI o quelle dedicate alla fotocamera):

Sostituite le Icone delle applicazioni di sistema

Aggiunta una nuova interfaccia di sfondo

Aggiunta una nuova area di controllo nella parte inferiore della schermata di blocco

Cambiamenti delle icone per le scorciatoie applicate negli angoli sinistro e destro della schermata di blocco

Adesso la barra delle scorciatoie a discesa e le notifiche possono essere indipendenti o fuse insieme

Nella barra delle notifiche in alto a sinistra si possono controllare più app

Aggiunta l’animazione interrompibile, è stata ottimizzata l’animazione di apertura e chiusura delle app

Agginta una nuova icona della batteria e della barra di animazione di ricarica

Nuova interfaccia della fotocamera

Aggiunti messaggi SMS tramite connettività 5G

Nuova animazione di notifica pop-up e chiusura

Aggiunta una nuova animazione di sblocco

Nuova animazione del tocco dei pulsanti e del ritorno alla pagina

Aggiunti un gran numero di widget desktop di varie dimensioni

Aggiunti più widget per la schermata di blocco

Aggiunte le cartelle di grandi dimensioni

Queste pare saranno alcune delle novità presenti nella prossima ONE UI 7, ma a queste se de dovrebbero aggiungere altre considerate che per il momento la versione software è sempre in fase Beta.

