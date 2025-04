Samsung ONE UI 7 e Android 15: il change-log delle novità

Samsung ha rilasciato l’aggiornamento alla ONE UI 7 basata su Android 15 sui primi smartphone compatibili: ecco le novità elencate dal change-log ufficiale.

E’ iniziato da poco l’aggiornamento alla ONE UI 7 con Android 15 da parte di Samsung, vi elenchiamo tutto il change-log ufficiale (tradotto dal coreano) con tutte le novità introdotte.

SAMSUNG ONE UI 7 le novità introdotte con Android 15: il change-log dell’aggiornamento

GALAXY AI

Esperienza di scrittura professionale. Scopri la funzionalità di scrittura Galaxy AI nel pop-up fornito dopo aver selezionato il testo. Quando selezioni il testo, correggerà l’ortografia e la grammatica e cambierà gli stili delle frasi. Riassumerà brevemente il contenuto in modo che tu possa comprenderlo rapidamente e organizzarlo nel formato che desideri. Ti aiuterà anche a iniziare a scrivere inserendo l’argomento o la parola chiave che desideri scrivere.

Converti le registrazioni delle chiamate in testo e riepilogale. Registra le chiamate nell’app Samsung Phone e controlla facilmente il contenuto e il riepilogo della chiamata come testo nella schermata della cronologia recente. La disponibilità di questa funzione può variare in base al paese, alla regione e alla lingua.

Modifica l’audio del video come preferisci. L’audio eraser cancella facilmente i suoni inclusi nel video. Puoi cancellare suoni indesiderati come il rumore del vento o rumori forti.

Crea la tua immagine. La funzione di conversione degli schizzi è stata rinnovata come assistente al disegno. Importa una foto o esprimi ciò che vuoi con un semplice schizzo o testo per creare una varietà di immagini divertenti. Puoi usare la funzione di assistenza nel pannello Edge e Air Command come prima.

Ascolta un riassunto di una pagina web. Puoi ascoltare solo informazioni riassunte da siti web o articoli di notizie su Samsung Internet. Riassume anche gli articoli principali da siti di notizie, così puoi controllare il contenuto in modo rapido e semplice. Alcuni siti web potrebbero non essere supportati.

Consiglia azioni utili con AI Select. Consiglia automaticamente le azioni di cui l’utente ha bisogno in base al contenuto selezionato. Quando selezioni una pianificazione, fornisce un’opzione per aggiungerla al calendario e quando selezioni un’immagine, consiglia un’opzione per modificare l’immagine.

Ricerca intelligente nelle Impostazioni. La ricerca in linguaggio naturale basata sull’intelligenza artificiale semplifica la ricerca delle impostazioni desiderate. Trova elementi correlati al termine di ricerca anche se non ne conosci il nome esatto. Lingue supportate: coreano, inglese (Stati Uniti, Regno Unito, India), spagnolo (Spagna, Messico), portoghese (Brasile), tedesco, italiano, giapponese, francese, cinese

Utilizza rapidamente le funzionalità AI Avvia facilmente le funzionalità AI di Galaxy con uno scorrimento rapido sullo schermo, indipendentemente dall’app che stai utilizzando. Scorri verso l’interno dal bordo dello schermo per aprire il pannello App edge e vedrai utili funzionalità AI di Galaxy nella parte superiore del pannello.

Le informazioni di cui hai bisogno subito

Avvia Google Gemini premendo a lungo il pulsante laterale. Ora puoi avviare rapidamente Google Gemini o altri assistenti digitali premendo a lungo il pulsante laterale. Non devi più scorrere verso l’alto sullo schermo. Puoi cambiare la funzione del pulsante laterale in Impostazioni.

Fai più cose contemporaneamente con un solo comando. Google Gemini ora funziona senza problemi con le app Samsung come Calendario, Samsung Notes, Promemoria e Orologio. Con le informazioni fornite da Google Gemini, puoi completare le attività di cui hai bisogno in ogni app con un semplice comando. Chiedi informazioni sul contenuto di un video di YouTube e salvalo su Samsung Notes, oppure trova il programma della tua squadra sportiva preferita e aggiungilo al tuo calendario.

Disegna un cerchio, ascolta la musica e completa la tua ricerca. Cerca facilmente qualsiasi cosa sullo schermo con Cerchio per cercare di Google e controlla rapidamente le informazioni con Panoramica AI. Basta cerchiare l’immagine, il video o il testo che ti incuriosisce e vedrai subito i risultati della ricerca. Puoi anche trovare subito la canzone che stai ascoltando senza cambiare app.

Nuovo design innovativo

Un’esperienza visiva più raffinata. Prova il design raffinato e unico di One UI. One UI 7 riprogetta componenti chiave come pulsanti, menu, notifiche e barre di controllo con curve e cerchi e offre un’esperienza visiva più coerente. Colori vivaci, animazioni fluide e innovativi effetti di sfocatura ti aiutano a dare priorità alle informazioni e a concentrarti su ciò che è importante.

Schermata iniziale riprogettata. Le icone delle app riprogettate fanno risaltare la schermata iniziale e gli elementi visivi e i colori sono stati migliorati per rendere le app chiare e facili da distinguere. Anche i widget sono stati completamente riorganizzati per presentare immagini colorate, dimensioni coerenti e layout organizzati. Inoltre, le cartelle nella schermata iniziale possono essere visualizzate più grandi, così puoi avviare le app subito senza dover aprire la cartella.

Layout della schermata iniziale più pulito. La schermata iniziale è stata ulteriormente riorganizzata. Puoi scegliere tra due layout della schermata iniziale per disporre in modo armonioso le icone delle app e i widget, e i widget One UI possono anche essere facilmente adattati a una dimensione standardizzata. Migliorato

Visualizzazione orizzontale della schermata iniziale. La schermata iniziale mantiene un design coerente anche quando si usa il telefono in orizzontale. Il rapporto widget rimane lo stesso e i nomi delle app vengono visualizzati sotto le icone anziché accanto a esse, offrendo una schermata iniziale pulita.

Personalizza liberamente lo stile delle app e dei widget nella schermata iniziale. Puoi regolare le dimensioni delle icone delle app e scegliere se visualizzare i nomi sotto le icone delle app e i widget. Puoi modificare liberamente la forma, il colore di sfondo e la trasparenza nelle impostazioni per ogni widget.

Schermata di blocco più comoda e AOD

Informazioni importanti, controlla rapidamente nella barra Now. Puoi controllare le informazioni di cui hai bisogno ed eseguire funzioni chiave subito senza sbloccare la schermata di blocco. L’attività corrente viene visualizzata nella barra Now nella parte inferiore della schermata di blocco e puoi facilmente controllare varie informazioni come controller multimediale, interpretazione, cronometro, timer, registrazione vocale e Samsung Health.

Personalizza l’orologio della schermata di blocco come preferisci. Scopri vari nuovi stili di orologio che si abbinano alla tua schermata di blocco. Puoi regolare lo spessore del font di base dell’orologio o selezionare uno stile di orologio dinamico per rendere la tua schermata di blocco più vivace. Regola le dimensioni dell’orologio come preferisci e spostalo facilmente nella posizione che preferisci.

Widget e scorciatoie, più varietà. Sfrutta più funzioni nella schermata di blocco. Ora puoi aggiungere un widget che mostra foto e storie dalla galleria nella schermata di blocco, oppure impostare una scorciatoia per avviare rapidamente lo scanner del codice QR.

Pannello delle impostazioni rapide e notifiche migliorati

Visualizza separatamente il pannello delle impostazioni rapide e il pannello delle notifiche. Le notifiche e le impostazioni rapide sono separate in pannelli separati, consentendoti di controllare le informazioni di cui hai bisogno più comodamente su uno schermo ampio. Scorri verso il basso dall’angolo in alto a destra dello schermo per aprire il pannello delle impostazioni rapide e scorri verso il basso da qualsiasi area eccetto l’angolo in alto a destra dello schermo per aprire il pannello delle notifiche.

La modifica del pannello Impostazioni rapide è diventata ancora più comoda. È stata aggiunta una schermata per modificare il layout del Pannello Impostazioni rapide. È possibile spostare gli elementi disposti nel Pannello Impostazioni rapide per riga, in modo da poter spostare la riproduzione multimediale in cima al Pannello Impostazioni rapide.

Notifiche in tempo reale per le attività in corso. Le notifiche in tempo reale vengono visualizzate sulla barra Now della schermata di blocco, nella parte superiore del pannello delle notifiche e nella barra di stato per aiutarti a comprendere le attività in corso. Puoi controllare lo stato di timer, registrazioni vocali ed esercizi in tempo reale ed eseguire rapidamente le attività correlate.

Mostra le icone delle app nelle notifiche. Le icone delle app visualizzate nelle notifiche sono le stesse delle icone delle app nella schermata iniziale, così puoi facilmente controllare quale app ha inviato la notifica. Le notifiche dalla stessa app vengono visualizzate in un bundle e puoi controllare tutte le notifiche toccando il bundle.

Un’esperienza di tiro professionale che rimane fedele alle basi

Nuovo layout della fotocamera. Il layout dello schermo della fotocamera è stato riprogettato per fornire un ambiente in cui puoi concentrarti sullo scatto. Il layout è stato migliorato in modo che tu possa controllare le funzioni necessarie per lo scatto in un unico posto e controllare le impostazioni modificate in alto.

Design semplificato della modalità. La schermata della modalità è stata riprogettata. È stata modificata in un modulo pop-up in basso in modo da poter passare rapidamente alla modalità desiderata senza coprire l’intero schermo.

Funzione zoom migliorata. Il pulsante zoom 2x è fornito di serie, consentendo di selezionare facilmente lo zoom desiderato. Inoltre, quando si seleziona un obiettivo, il pulsante zoom si espande per regolare rapidamente l’ingrandimento.

Esperienza di filtro migliorata. Il filtro della fotocamera è stato rinnovato. Sono stati aggiunti nuovi filtri e quelli esistenti sono stati migliorati, offrendo una varietà di filtri con caratteristiche distinte. Puoi regolare finemente le impostazioni per ogni filtro, come intensità, temperatura del colore, contrasto e saturazione, per esprimere l’atmosfera desiderata in modo più preciso. Inoltre, la funzione filtro è stata aggiornata in modo che tu possa creare il tuo filtro che rifletta lo stile e l’umore delle tue foto preferite.

Mantieni il valore di esposizione anche quando cambi modalità. Puoi regolare il valore di esposizione nelle impostazioni di esposizione appena aggiunte in Controllo rapido. Puoi impostare il valore di esposizione desiderato per ogni modalità e mantenerlo finché non chiudi la fotocamera.

Layout ottimizzato della modalità video Pro/Pro. Il layout della modalità video Pro/Pro è stato migliorato in un design professionale e semplice in modo che tu possa concentrarti sulle riprese. È stato aggiunto un nuovo cursore dello zoom per migliorare la funzione di controllo dello zoom, consentendoti di regolare senza problemi la velocità desiderata durante le riprese di un video, e il microfono è stato spostato su Controllo rapido per un controllo rapido.

Cattura la luminosità perfetta con il monitor di esposizione. Utilizza la funzione monitor di esposizione nelle modalità video Pro e Pro. Ti aiuta a catturare foto e video con la giusta luminosità. Visualizza le aree con bassa o alta esposizione con un motivo zebrato e fornisce falsi colori che visualizzano colori diversi a seconda del valore di esposizione.

Prova l’editing professionale con il video Log. Puoi girare video in formato Log e poi correggerli professionalmente. Attiva Log nelle impostazioni della fotocamera e nella schermata di ripresa per girare subito video in formato Log. Questa funzione è disponibile nelle modalità Video e Pro video.

Supporta la riproduzione audio durante la ripresa di video. Puoi ascoltare contenuti audio come musica e podcast senza interruzioni anche durante la ripresa di video. Attiva la funzione di riproduzione audio nelle opzioni video avanzate.

Guide per scatti perfetti. Ti aiuta a scattare con una composizione stabile utilizzando le linee della griglia e la scala verticale/orizzontale. Puoi usare entrambe le funzioni insieme o usare solo le funzioni che desideri.

Rendi speciali i momenti con stile

Layout collage liberamente modificabile. Puoi modificare liberamente il layout collage nella galleria. Cambia liberamente la dimensione, la posizione e la direzione delle immagini per creare un layout unico.

Modifica collage di storie. Modifica il tuo collage di storie. Non solo puoi sostituire le immagini nel collage con altre immagini, ma anche regolarne liberamente la posizione e le dimensioni.

Cattura il volto migliore. Anche se l’espressione è imbarazzante o gli occhi sono chiusi quando scatti una foto con Motion Photo, puoi cambiare la foto con il volto che desideri. Analizza più fotogrammi di Motion Photo e consiglia il volto migliore.

Effetto foto in movimento. Puoi applicare effetti slow motion o boomerang per un’esperienza dinamica. Condividi i risultati subito dopo aver applicato gli effetti.

Potenti strumenti di editing video

Annulla facilmente le modifiche. Quando modifichi un video nella galleria o realizzi un filmato in studio, la funzione annulla/riapplica è fornita per vari elementi di modifica come filtri e colori. Puoi annullarli in qualsiasi momento, quindi sentiti libero di modificare vari elementi.

Ritaglia automaticamente solo le clip in evidenza. Quando modifichi un video, ritaglia automaticamente solo le sezioni in evidenza. La funzione di ritaglio automatico ti aiuta a concentrarti sul montaggio dettagliato senza dover controllare direttamente il video per trovare la sezione migliore.

Arricchisci il video con vari effetti. Puoi creare un video dinamico aggiungendo adesivi, testo ed effetti di animazione nello studio.

Gestione sanitaria senza soluzione di continuità

Gestione della mente nella vita quotidiana. Una nuova funzione di consapevolezza è fornita per gestire stress e ansia. Registra i tuoi stati d’animo ed emozioni e gestisci efficacemente la tua mente con esercizi di respirazione e meditazione.

Non dimenticare di prendere i farmaci in modo sicuro. Forniamo una funzione di promemoria per non dimenticare di prendere i farmaci in modo sicuro. Puoi controllare le precauzioni e le interazioni farmacologiche dei farmaci che stai assumendo insieme per prenderli in modo sicuro.

Raggiungi i tuoi obiettivi di salute con vari badge. Sfida in modo divertente i tuoi obiettivi di salute con il nuovo badge Samsung Health. Ti aspettano varie sfide, come punti energia, esercizio, attività, pasti, acqua e composizione corporea.

Produttività ancora maggiore

Anteprima dell’app ridotta. Gestisci facilmente più finestre e selezionale rapidamente. Se apri la stessa app in più finestre pop-up e le riduci a icona singolarmente, verranno combinate in un’unica icona di gruppo e puoi visualizzare in anteprima le finestre aperte premendo l’icona di gruppo.

Gestisci comodamente le sveglie come gruppo. Gestisci facilmente le sveglie correlate raggruppandole nell’app Orologio. Puoi accendere e spegnere più sveglie in un gruppo contemporaneamente.

Regola il volume del suono di più allarmi contemporaneamente. È stata aggiunta una funzione per regolare il volume del suono delle sveglie contemporaneamente per gestire facilmente le sveglie. Puoi cambiarla in un’opzione per impostare ogni sveglia singolarmente nelle impostazioni dell’orologio come prima. Migliorato

Funzione di selezione file La funzione di selezione file è stata migliorata in modo da poter selezionare e allegare facilmente file da varie app. Puoi spostarti liberamente tra più posizioni di archiviazione e categorie e visualizzare facilmente in anteprima i file selezionati. Prova la potente funzione di istruzione condizionale che ti consente di utilizzare una varietà di

Variabili di routine programmabili . Puoi impostare routine specifiche in modo che il tuo telefono possa impostarsi come desideri.

Condividi informazioni nella galleria delle routine. Puoi trovare routine create da altri utenti Galaxy. Puoi applicare routine che ti sono utili così come sono, o modificare solo le parti necessarie. Condividi le tue routine in modo che altri possano usarle. Puoi usarle dopo aver installato la funzione Galaxy To Share nell’app Good Lock.

Facile gestione delle attività e delle pianificazioni

Sposta subito i programmi alle date desiderate. Non devi spostarli quando il tuo programma cambia. Basta trascinare il programma alla data desiderata nella schermata di visualizzazione mensile del calendario e verrà spostato subito.

Widget separati per ogni calendario. Puoi visualizzare solo le pianificazioni per un calendario specifico, non tutte le pianificazioni, nel widget calendario nella schermata iniziale. Se crei due widget, puoi visualizzare le pianificazioni per calendario separatamente, il che ti consente di gestire la tua pianificazione in modo intelligente.

Calcola rapidamente il D-day. Ti aiuta a calcolare rapidamente il D-day. Puoi creare un widget D-Day dal menu Altro nella schermata dei dettagli della programmazione e puoi sempre controllare quanto tempo rimane per le tue programmazioni previste, come compleanni, anniversari e vacanze, nella schermata iniziale.

Sposta facilmente le pianificazioni del calendario. Puoi spostare le pianificazioni su altri calendari contemporaneamente. Se stai utilizzando un calendario del cellulare e vuoi utilizzare un calendario basato sul cloud, non preoccuparti e spostalo subito.

Promemoria convenienti con impostazioni di ripetizione migliorate. La praticità è stata migliorata in modo da poter impostare ripetizioni in date diverse anche se si crea un solo promemoria. È possibile selezionare direttamente la data desiderata dalle opzioni di ripetizione.

Aggiungi rapidamente promemoria. Risparmia tempo quando crei promemoria. Preimposta le informazioni di orario e posizione utilizzate di frequente nel menu di aggiunta rapida.

Gestisci comodamente i promemoria completati. I promemoria completati vengono automaticamente eliminati dopo un certo periodo di tempo, consentendoti di gestire ordinatamente il tuo elenco di promemoria. Puoi anche copiare i promemoria completati per creare facilmente nuovi promemoria senza dover reinserire tutte le informazioni.

Connessione e condivisione rapide e semplici

Collega facilmente i dispositivi periferici. Puoi facilmente connetterti ad altri dispositivi Samsung come TV, tablet, PC, orologi e auricolari. Tocca Connetti dispositivi periferici nel pannello delle impostazioni rapide per controllare i dispositivi disponibili nelle vicinanze, quindi trascina e rilascia il dispositivo desiderato sul tuo telefono per connetterti immediatamente. Puoi anche toccare un dispositivo nell’elenco per controllare immediatamente le funzioni disponibili quando colleghi il dispositivo. Ad esempio, se selezioni una TV, vedrai l’opzione per avviare Smart View.

Condividi facilmente e rapidamente i file con il dispositivo desiderato. Per semplificare la ricerca del dispositivo da condividere con Quick Share, i dispositivi a cui hai effettuato l’accesso al tuo account Samsung e i dispositivi con cui hai condiviso di recente frequentemente vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo. Trova il dispositivo desiderato e condividi i file in modo rapido e semplice.

Trasferimento file ininterrotto tramite Internet. Anche se ti muovi durante il trasferimento dei file, il trasferimento verrà completato senza interruzioni. Quando condividi file con Quick Share, se la distanza tra i dispositivi diventa eccessiva per il trasferimento diretto, passerà automaticamente a Wi-Fi o dati mobili e continuerà il trasferimento tramite Internet.

Maggiore sicurezza

Proteggi i tuoi dati quando il tuo telefono viene rubato Usa la Protezione dispositivo rubato per bloccare l’accesso alle app e ai dati quando il tuo telefono viene rubato. Lo schermo si bloccherà automaticamente quando viene rilevato un furto o la connessione di rete viene interrotta. Puoi anche bloccare manualmente lo schermo inserendo il tuo numero di telefono su android.com/lock. Richiedi l’autenticazione biometrica quando modifichi le impostazioni sensibili per impedire ad altri di manomettere le tue impostazioni anche se conoscono il tuo PIN, la sequenza o la password.

Controlla lo stato di sicurezza del tuo dispositivo.

Controlla rapidamente i rischi per la sicurezza e risolvi facilmente i problemi. La piattaforma Knox Matrix monitora i dispositivi che hanno effettuato l’accesso al tuo account Samsung e fornisce soluzioni quando vengono rilevate minacce alla sicurezza. Blocca

Reti vulnerabili. Attiva i limiti massimi in Blocca automaticamente i rischi per la sicurezza per bloccare le connessioni automatiche alle reti 2G e alle reti Wi-Fi vulnerabili. Questa funzionalità impedisce a parti esterne di intercettare le comunicazioni di rete o i dati personali.

Gestione della batteria e della ricarica

Modalità di risparmio energetico migliorata. Più opzioni per risparmiare la batteria in modalità di risparmio energetico. Puoi modificare le opzioni anche quando la modalità di risparmio energetico è attiva.

Protezione della batteria Miglioramento dell’usabilità. Quando attivi la protezione della batteria, puoi impostare direttamente la quantità massima di carica tra l’80% e il 95%.

Effetto di carica ottimizzato per ogni schermata. Quando il caricabatterie è collegato, l’effetto di carica ottimizzato per ogni schermata viene visualizzato in modo che non oscuri o disturbi lo schermo. Il nuovo stile di effetto di carica appare nella parte inferiore della schermata di blocco o della schermata Always On Display, oppure sulla barra di stato della schermata iniziale.

Accessibilità per tutti

Zoom dello schermo con un dito. Lo zoom con un dito è stato aggiunto al menu ausiliario per gli utenti che hanno difficoltà con lo zoom con due dita. Puoi ingrandire lo schermo scorrendo verso l’alto o verso destra, o rimpicciolirlo scorrendo verso il basso o verso sinistra, in modo che lo schermo non sia oscurato e tu possa concentrarti sullo schermo stesso.

Controllo dello schermo migliorato. È stata aggiunta una nuova funzione per controllare lo schermo tramite il menu ausiliario. Puoi scorrere lo schermo con la precisione che desideri e puoi eseguire azioni di doppio tocco o tocco prolungato con un singolo tocco dal menu ausiliario.

Altre funzionalità migliorate

Riproduci i video subito quando vuoi rivederli. È disponibile un pulsante per riprodurli di nuovo dopo la fine del video, così puoi rivederli dall’inizio.

Usabilità migliorata dei contatti. Ora puoi visualizzare gli stessi contatti e menu nell’app Telefono e nell’app Contatti, rendendo più comoda la ricerca e la gestione dei contatti. Inoltre, i contatti cercati di frequente vengono visualizzati per primi quando si cercano contatti, rendendo più facile trovare i contatti desiderati.

Aggiungere una carta d’imbarco di un volo a Samsung Wallet. Quando visiti il ​​sito Web di una compagnia aerea o di un’agenzia di viaggi su Samsung Internet e sono presenti informazioni sulla carta d’imbarco, apparirà un pulsante per aggiungere la carta d’imbarco a Samsung Wallet. Aggiungi facilmente la carta d’imbarco a Samsung Wallet con un solo pulsante. Questa funzionalità è disponibile solo per i partner supportati.

Controlla il meteo per la tua attività. È utile quando si pianificano attività all’aperto come corsa, ciclismo e campeggio. Aggiungi fino a tre attività di interesse e puoi vedere immediatamente le previsioni meteo per ciascuna attività nell’app Meteo.

Imposta nomi in base alla posizione per un facile riconoscimento. Se hai un’area in cui controlli spesso il meteo, puoi impostare nomi come casa, lavoro o scuola. Ti aiuta a controllare intuitivamente il meteo per più posizioni.

Pannello di gioco per un’esperienza di gioco fluida. Il pannello di gioco di Game Booster è stato rinnovato. Con il pannello di gioco migliorato, puoi modificare impostazioni come il potenziamento della sensibilità al tocco e la cattura dello schermo in modo più rapido e comodo senza uscire dalla schermata di gioco.

Applica la personalizzazione specifica del gioco. Per un’esperienza di gioco ottimale, è ora disponibile la personalizzazione specifica del gioco. Puoi impostarla per aumentare le prestazioni o risparmiare la batteria a seconda del gioco. Ottimizza le impostazioni specifiche del gioco per un’esperienza più piacevole.

Modifiche specifiche del Galaxy Z Fold6

Nascondi automaticamente la barra delle applicazioni. La barra delle applicazioni viene nascosta automaticamente quando avvii un’app per usare uno schermo più ampio. La barra delle applicazioni apparirà di nuovo quando fai scorrere lentamente la parte inferiore dello schermo verso l’alto.

Controlla in modo efficiente le informazioni sui file su uno schermo grande. Quando usi l’app My Files su un tablet o Fold, la funzione Column View fornisce più informazioni sui file su una schermata. L’anteprima, la dimensione, la data di modifica e il percorso del file della foto e del video selezionati vengono visualizzati sul lato destro dello schermo per una facile visualizzazione.

