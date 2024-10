Samsung ONE UI 7 una demo mostra le animazioni di app e Widget

Ecco come Samsung dovrebbe migliorare/cambiare le animazioni sulla prossima ONE UI 7 basata su Android 15 per le applicazioni e i widget: sembrano molto fluide.

Pare che Samsung stia lavorando a migliorare e rendere ancora più fluide le animazioni di chiusura e apertura delle applicazioni e dei widget che saranno presenti sui prossimi smartphone aggiornati alla ONE UI 7.0.

Qua vi mostriamo un video demo che ne accerterebbe la bontà.

Samsung ONE UI 7.0 ecco un video demo che mostra le animazioni fluide di App e Widget

Il video demo è stato diffuso dall’affidabile informatore cinese Ice Universe che ha affermato che Samsung punta a rendere le animazioni di App e Widget dei suoi smartphone android di ultima generazione fluide come quelle degli iPhone.

New One UI 7 Animations both Widget and App Animations are Non Linear and Parallel 😍😍 Credits: @UniverseIce pic.twitter.com/rMNhstZEKA — Khaled 🍉 (@TechKhaled_) October 30, 2024

Nel video si può vedere come le animazioni nella ONE UI 7 basata su Android 15 sembrano essere molto fluide, e il passaggio da applicazioni diverse a widget sembra avvenire in maniera rapida e senza intoppi.

Ovviamente va specificato che la ONE UI 7 è ancora in fase pre-beta, quindi c’è ancora da lavorare su alcuni aspetti dell’interfaccia, ma questo ci fa capire che Samsung sta lavorando in maniera egregia.

Sfortunatamente sappiamo da recenti rumors che Samsung ha subito alcuni ritardi per motivi tecnici sulla skin-design della ONE UI 7: questo dovrebbe far posticipare fino ad inizio 2025 il rilascio di Android 15 sui dispositivi Galaxy compatibili.

C’è comunque la possibilità che Samsung prima della fine del 2024 sveli qualche dettaglio ufficiale in più sulla prossima interfaccia, ma per questo bisognerà aspettare un eventuale comunicato aziendale.

Fonte: Via X (Twitter)

