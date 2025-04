Samsung ONE UI 8 basata su Android 16 si mostra in video e immagini

La Samsung ONE UI 8 basata sul sistema operativo Android 16 si mostra in alcune immagini con uno smartphone pieghevole Galaxy Z Fold 6: ecco cosa abbiamo notato.

Pochi giorni fa vi avevamo detto che Samsung aveva iniziato a testare ufficialmente la ONE UI 8 con i propri dipendenti, un test interno quindi, ma oggi possiamo mostrarvi l’interfaccia grazie ad alcune immagini dal vivo.

Samsung ONE UI 8 ecco la nuova interfaccia basata su Android 16: alcune immagini

Aggiornamento del 16 aprile 2025: Aggiungiamo pure un video che mostra in azione la prima versione della ONE UI 8 su un Galaxy Z Fold 6

Fine aggiornamento 16 aprile 2025.

Chi di fatto sta testando la prima versione della ONE UI 8 basata su Android 16 indica piccole migliorie visive e principalmente ottimizzazioni del sistema operativo.

Infatti le immagini che mostrano la nuova ONE UI 8 sembrano indicare, almeno per il momento, che Samsung non cambierà il design ma migliorerà e ottimizzerà gran parte delle funzioni già presenti sulla ONE UI 7.

Dalle immagini si intravedono anche alcuni miglioramenti per alcuni applicazioni importanti come Galleria e il file manager

Ad esempio nella sezione categoria dell’app file manager adesso si può notare un interfaccia con un layout più accattivante e organizzato.

Ci sono inoltre quindi buone possibilità che alcune funzionalità esclusive sui Galaxy S25, come ad esempio Now Brief, saranno disponibili anche sui dispositivi più vecchi.

Infatti questa funzione sembra essere attiva con la ONE UI 8 anche sullo smartphone pieghevole Galaxy Z Fold 6 con il software firmware seriale F956BXXU2CYD7.

Ovviamente questo piano di sviluppo del software potrebbe cambiare, quindi non prendetela come una notizia certa.

Essendo comunque una versione iniziale, siamo ancora ben lontani dal prodotto finito quindi potrebbero venir fuori alcune novità interessanti nelle prossime settimane.

Ma almeno da quello che si è capito è che l’aggiornamento ONE UI 8 arriverà prima di quando ci si possa aspettare, almeno non in ritardo come la ONE UI 7.

Fonte: Via

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard