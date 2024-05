Samsung ONE UI Watch 6 ufficiale: porta la AI sui Galaxy Watch

Samsung ha annunciato la nuova versione software ONE UI Watch 6 per i propri smartwatch compatibili: porta di fatto alcune funzioni della GALAXY AI.

Oggi Samsung ha ufficializzato per i propri smartwatch Galaxy con sistema operativo Wear OS la nuova versione software ONE UI Watch 6 che sarà rilasciata nelle prossime settimane.

Si presume che l’aggiornamento porterà il sistema operativo degli smartwatch compatibili alla Wear OS 5.0.

ONE UI Watch 6 sui Samsung Galaxy Watch: ecco le funzionalità GALAXY AI

Gli smartwatch Galaxy che la riceveranno

La nuova versione software presto inizierà una fase di beta testing e sarà disponibile entro la fine dell’anno nella sua versione finale per questi smartwatch:

Serie Watch 4

Serie Watch 5

Serie Watch 6

Ci sono quindi elevate possibilità che la ONE UI Watch 6 debutterà con i futuri Galaxy Watch 7 a fine luglio o inizio agosto di quest’anno.

GALAXY AI: le funzionalità integrate

La principale novità della ONE UI Watch 6 sarà l’integrazione di alcune funzionalità presenti su GALAXY AI e quindi basate sull’intelligenza artificiale.

Questo è il comunicato ufficiale (tradotto) di Samsung:

Espandendo la potenza di Galaxy AI nel nostro ecosistema, stiamo cercando di aprire tutte le nuove possibilità con esperienze ottimizzate e connesse che offrono agli utenti maggiore personalizzazione e intelligenza. L’introduzione di Galaxy AI su Galaxy Watch è solo l’inizio di questo processo e siamo entusiasti di presentare molto presto ancora più integrazioni nel nostro portafoglio Galaxy.

Analizzando le novità basate sull’intelligenza artificiale possiamo trovare funzioni per migliorare il monitoraggio della salute e incentivare/motivare l’utente a svolgere le sue attività fitness.

Viene introdotta la così detta Energy Score (punteggio energetico), che aiuterà l’utente a capire meglio le condizione fisiche quotidiane grazie ad un’analisi combinata di vari parametri di salute, come il sonno medio e i tempi di veglia, l’attività fisica, la frequenza cardiaca media e la sua variabilità durante il sonno e da sveglio etc.

Altra funzionalità introdotta è la Wellness Tips, che punta a fornire all’utente aggiornamenti, approfondimenti e suggerimenti motivazionali insieme ad indicazioni di base per raggiungere un certo obbiettivo.

Oltre a questo gli utenti potranno notare algoritmi di salute migliorati e strumenti di tracciamento più avanzati grazie alla AI.

Per esempio il monitoraggio del sonno fornirà più informazioni approfondite sulla qualità del sonno in modo da poter costruire delle abitudini più salutari.

Tra le metriche aggiunte nel monitoraggio del sonno troviamo il movimento durante il sonno, la latenza del sonno, la frequenza cardiaca e frequenza respiratoria insieme alle metriche precedentemente supportate come le ore di russamento, il livello di ossigeno nel sangue e ciclo del sonno.

Altre funzionalità

Per chi fa attività fisica aerobica, la ONE UI Watch 6 supporta nuovi parametri sulla soglia della frequenza cardiaca per la corsa, parametri della soglia di potenza funzionale per i ciclisti.

In più si potranno impostare nuove routine di allenamento che combinano vari esercizi in modo da continuare a praticare un sequenza di esercizi fisici personalizzata.

L’utente potrà poi verificare i miglioramenti o i peggioramenti grazie alla nuova funzionalità Race che confronta le prestazioni attuali e passate sugli stessi percorsi per la corsa e il ciclismo all’aperto.

Fonte: Notizia ufficiale Samsung

