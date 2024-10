Samsung patch sicurezza android di ottobre 2024: le correzioni

Samsung ha iniziato a diffondere in maniera più capillare sui propri smartphone e tablet Galaxy le patch di sicurezza Android di ottobre 2024: ecco le principali correzioni apportate.

Le patch di sicurezza Android relative al mese di ottobre 2024 hanno fatto il loro debutto ufficiale con l’arrivo dei Galaxy S24 FE, ma in questi giorni l’azienda coreana le ha iniziato a diffondere anche su altri smartphone e tablet Galaxy.

Vediamo di approfondire.

Samsung patch di sicurezza Android ottobre 2024: questi sono i principali dettagli da conoscere

Secondo quando rilasciato dall’azienda coreana le nuove patch di ottobre 2024 risolvono 42 falle di sicurezza che sono state individuate sul sistema operativo Android e sull’hardware/software della stessa Samsung.

Per la precisione 30 falle sono state risolte direttamente da Google, mentre le restanti 12 sono state rilasciate direttamente da Samsung per i propri dispositivi.

Tra le falle risolte da Google 2 sono considerate di livello critico dato che possono provocare la corruzione della memoria, mentre le restanti 28 sono classificate di livello alto.

Invece tra le 12 correzioni apportate direttamente da Samsung, 5 sono considerate di livello critico tra cui troviamo pure un problema che che interessava gli smartphone e gli smartwatch Galaxy alimentati dai chipset Exynos 9820, 9825, 980, 990, 850 e W920.

Il resto delle correzioni sono da considerarsi di livello moderato.

Le correzioni più importanti apportate da Samsung di fatto riguardano questa falla unica della Scrittura fuori dai limiti in librtppayload.so

La falla in questione colpisce la scrittura fuori dai limiti nell’analisi del formato h.263, h.263+, h.264, h.265 e permetteva ad aggressori remoti di eseguire codice arbitrario con privilegi di sistema su Android 12, 13, 14.

Le patch di livello moderato risolvono problemi riguardanti il controllo di accesso non corretto in ActivityManager, Overflow di interi in libSEF.quram.so, il controllo non corretto delle condizioni di eccezione in Knox Guard.

Potete avere un quadro completo sulle correzioni apportate da Samsung con le patch di ottobre 2024 sul sito ufficiale bollettino sicurezza Android.

