Samsung patch sicurezza Android marzo 2025 disponibile: le correzioni

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento con le patch di sicurezza Android relative al mese di marzo 2025: queste sono le principali correzioni apportate.

Un numero sempre maggiore di dispositivi Samsung Galaxy in questi ultimi giorni stanno ricevendo un nuovo aggiornamento: si tratta delle patch di sicurezza Android marzo 2025.

Scopriamo insieme i dettagli.

Patch di sicurezza Android marzo 2025 rilasciate da Samsung: i dettagli da conoscere

Come di consueto ad inizio di ogni mese un buon numero di utenti possessori di uno smartphone o tablet Samsung Galaxy riceve le nuove patch di sicurezza.

Quelle di marzo 2025 contengono al loro interno 58 correzioni di sicurezza.

Di queste 51 sono state rilasciate direttamente da Google per il proprio sistema operativo, mentre correzioni 7 sono state rilasciare da Samsung e riguardano il software nativo e l’hardware dei dispositivi Galaxy.

Le correzioni apportate da Google riguardano 11 falle di sicurezza classificate di livello critico, mentre le restanti 40 sono classificata di livello alto.

C’è da dire che 3 correzioni apportate da Google in questa patch non si applicano ai dispositivi Samsung Galaxy.

Per quanto riguarda le correzioni apportate direttamente da Samsung, solo una è stata classificata di livello alto, 5 sono classificate di livello moderata ed una non è stata descritta per evitare che i malintenzionati la possano sfruttare prima che la patch sia ampiamente diffusa.

Più nello specifico Samsung ha risolto questi problemi di sicurezza sui propri dispositivi con la patch di marzo 2025:

Controllo di accesso non corretto in SecSettingsIntelligence: consente agli aggressori locali di avviare attività privilegiate. Per attivare questa vulnerabilità è richiesta l’interazione dell’utente.

Utilizzo di valori non sufficientemente casuali in Auracast: consente agli aggressori adiacenti di accedere alla trasmissione di Auracast.

Uso di intenti impliciti per comunicazioni sensibili in Impostazioni: consente ad aggressori locali di accedere a informazioni sensibili

Autorizzazione predefinita errata in Galaxy Watch Gallery: consente ad aggressori locali di accedere ai dati in Galaxy Watch Gallery

Controllo di accesso non corretto nel servizio sem_wifi: consente ad aggressori locali privilegiati di aggiornare l’indirizzo MAC di Galaxy Watch

Autorizzazione predefinita errata in DiagMonAgent: consente ad aggressori locali di accedere ai dati all’interno di Galaxy Watch

Per maggiori informazioni potete consultare il sito ufficiale bollettini sicurezza Samsung

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard