Samsung patch sicurezza Android Ottobre 2023: novità correzioni

Svelate le correzioni apportate da Samsung nelle recenti patch di sicurezza Android relative al mese di ottobre 2023: le novità.

Se possedete un Galaxy Z Fold 5 o un Galaxy Z Flip 5 forse avrete già ricevuto le nuove patch di sicurezza Android relative al mese di ottobre 2023.

Quest’ultime si basano ancora sul sistema operativo Android 13: vediamo quali correzioni e fix di sicurezza apportano.

Patch sicurezza Android di Ottobre 2023 rilasciate da Samsung: le novità e le correzioni più importanti

Nella pagina informativa sulle patch di sicurezza, Samsung ha affermato che quelle relative al mese di ottobre 2023 risolvono circa tre dozzine di vulnerabilità tra sistema operativo e dispositivi/software dell’azienda coreana.

Google ha risolto all’interno di Android due due vulnerabilità classificate come critiche, e altre due dozzine di falle di sicurezza classificate ad alto rischio.

Samsung ha invece risolto personalmente 12 falle di sicurezza tra software proprietario e componenti hardware utilizzati sui dispositivi Galaxy (smartphone e tablet).

Tra le falle risolte da Samsung le più importanti riguardano:

la possibilità che gli aggressori installino una versione diversa di un’app su un dispositivo se hanno accesso fisico ad esso

l’abilitazione e disattivazione di una connessione Wi-Fi senza il permesso del possessore dello smartphone o tablet

effettuare operazioni dannose in codice da remoto, e ottenere il numero di serie della CPU ignorando le autorizzazioni richieste

Oltre a queste falle, ce ne sono altre di cui Samsung non ha ancora diffuso le informazioni, in modo da evitare che i malintenzionati le possano sfruttare prima che vengano corrette sui dispositivi Android vulnerabili.

Come già accennato queste patch al momento sono in diffusione a livello locale sugli ultimi smartphone pieghevoli dall’azienda coreana (Z Fold 5 e Z Flip 5), e l’aggiornamento si dovrebbe diffondere nei prossimi giorni anche su altri top di gamma come i Galaxy S23 e Galaxy S22, ma anche su dispositivi di fascia media come i Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G.

Piano piano poi l’aggiornamento sarà installato nelle prossime settimane su tutti i dispositivi Galaxy compatibili.

Per maggiori informazioni: fonte ufficiale

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon