Samsung patch sicurezza di Android marzo 2024: le correzioni apportate

Samsung ha iniziato a rilasciare e descrivere le correzioni apportate dalla nuove patch di sicurezza Android relative al mese di marzo 2024.

Anche a marzo 2024 Samsung è il produttore di smartphone che ha iniziato a rilasciare sui propri dispositivi le nuove patch di sicurezza di Android.

Al momento i primi a riceverli sono stati i Galaxy S24, ma è probabile che nelle prossime ore o giorni altri smartphone si aggiungeranno alla lista.

Samsung patch sicurezza Android marzo 2024: i dettagli sulle correzioni apportate

Come da tradizione nelle patch di sicurezza Android marzo 2024 dell’azienda coreana sono comprese correzioni apportate direttamente da Google per il suo sistema operativo, e da Samsung per il proprio software e hardware Exynos.

Google ha rilasciato un documento sulle correzioni apportate a marzo 2024 che coinvolgono il sistema operativo da Android 12 ad Android 14.

Sono state apportate correzioni per oltre 30 falle di sicurezza considerate di livello Alto e 3 di livello Critico.

I problemi riguardavano falle su:

l’esecuzione di codice in modalità remota senza la necessità di ulteriori privilegi di esecuzione

l’escalation locale dei privilegi senza che siano necessari ulteriori privilegi di esecuzione

componenti con chipset AMLogic, Arm, Mediatek e Qualcomm

Samsung invece ha risolto personalmente 9 falle di sicurezza di rischio alto e moderato.

L’azienda coreana non ha diffuso dettagli sulle falle più gravi, per evitare eventuali escalation prima della diffusione su larga scala della patch.

Invece tra le falle a rischio moderato che ha risolto, una riguardava un problema di overflow dello stack nel bootloader che consentiva agli aggressori privilegiati di eseguire codice arbitrario.

Se volete avere un quadro più completo potete leggere il bollettino sicurezza ufficiale di Samsung.

