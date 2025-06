Samsung Pay non è più scaricabile su questi Galaxy Watch

L’applicazione Samsung Pay il servizio di pagamento in mobilità non è più scaricabile su questi smartwatch della serie Galaxy Watch: i dettagli.

Sicuramente una delle funzionalità più gradite da parte degli utenti possessori di un Galaxy Watch è quello di poter effettuare pagamenti in mobilità attraverso l’affidabile applicazione Samsung Pay.

Sfortunatamente a partire da 31 maggio 2025 l’azienda coreana ha di fatto terminato il supporto per alcuni smartwatch.

Samsung Pay: l’applicazione non è più scaricabile su questi Galaxy Watch

Per chi conosce gli smartwatch Galaxy Watch sa bene che i primi dispositivi indossabili dell’azienda coreana sono usciti sul mercato con il sistema operativo Tizen.

A partire però dai Galaxy Watch 4 Samsung ha deciso di utilizzare il sistema operativo Wear OS di Google su propri smartwatch, garantendo però ancora alcuni anni di supporto pure per i dispositivi indossabili con Tizen OS.

Però prima o poi tutti gli smartwatch con Tizen OS perderanno con il tempo sempre più funzionalità: come ad esempio Samsung Pay.

Infatti se possedete un Galaxy Gear S2, Gear S3, Galaxy Watch Active, Watch Active 3 o un Galaxy Watch 3 da pochi giorni non vi sarà più possibile scaricare l’applicazione in questione.

Sulla carta se avete ancora installato Samsung Pay sul vostro smartwatch con Tizen OS dovreste poter continuare ad utilizzare il servizio senza limitazioni.

I problemi invece nascerebbero nel caso in cui disinstalliate l’applicazione, effettuate un reset dello smartwatch o lo abbinate ad un nuovo smartphone.

In questi tre casi non potrete più reinstallare l’applicazione sul dispositivo, dato che non è più presente nello store dedicato.

Se per voi Samsung Pay è un applicazione fondamentale, o comunque molto utile e non volete perderla, vi consigliamo di iniziare a pensare all’acquisto di un nuovo Galaxy Watch con Wear OS.

