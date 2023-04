Samsung Pro Plus MicroSD aggiornate: più veloci in scrittura e lettura (versione 2023)

Le microSD Samsung Pro Plus sono state aggiornate e adesso garantiscono velocità di punta in lettura e scrittura più elevate. I Dettagli.

Chi cerca schede MicroSD di elevata qualità nel corso del 2021-2022 ha sicuramente tenuto in considerazione le Samsung Pro Plus nei vari formati da 128 fino a 512GB.

Abbiamo oggi la conferma che Samsung ha ulteriormente migliorato queste MicroSD.

Samsung Pro Plus MicroSD aggiornate nel 2023: più veloci in scrittura e lettura

Le nuove MicroSD Samsung Pro Plus versione “2023” adesso garantiscono velocità in scrittura e lettura rispettivamente del 8% e del 12% rispetto alla generazione precedente.

Se infatti le Pro Plus versione pre 2023 permettono di ottenere velocità massime in scrittura di 120 mb/s e in lettura di 160 mb/s, adesso le nuove versioni “2023” raggiungono i 180 mb/s in lettura e i 130 mb/s in scrittura.

Le nuove velocità garantiranno prestazioni migliori soprattutto nella registrazione di video in formato 4K a 60fps, evitando eventuali problemi di Micro-Stuttering o perdita di qualità.

I professionisti potranno poi spostare o editare ancora più velocemente i file e le immagini che hanno salvato nelle nuove microSD, e come sappiamo il tempo è denaro.

Le Pro Plus 2023 usciranno nei formati di memoria 128, 256 e 512GB con prezzi di vendita negli Stati Uniti a partire da 25,99 dollari per la versione 128GB.

Al momento le nuove MicroSD non sono ancor presenti all’acquisto sul sito ufficiale Samsung Italia, ma arriveranno molto presto.

Il prezzo di vendita probabilmente sarà identico alla versione precedente (le sostituiranno nel listino prodotti), quindi costeranno di listino 99,99 euro per la versione da 512GB, 59,99 euro per la versione da 256GB e 29,99 euro per quella da 128GB.

Fonte: Notizia ufficiale Samsung

