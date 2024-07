Samsung rilascia le patch di sicurezza Android di luglio 2024: le correzioni

Samsung ha iniziato da qualche giorno a rilasciare su vari dispositivi Galaxy le patch di sicurezza Android relative al mese di luglio 2024: ecco le correzioni apportate.

Se possedete uno smartphone Samsung Galaxy abbastanza recente probabilmente qualche giorno fa o in questi giorni riceverete un nuovo aggiornamento firmware con le patch di sicurezza Android di luglio 2024.

Samsung patch di sicurezza Android Luglio 2024: le correzioni più importanti

Da quello che afferma l’azienda coreana sul proprio sito dedicato alla sicurezza Android, le patch di luglio 2024 contengono circa 50 correzioni individuate sul sistema operativo Android e sugli smartphone e tablet Galaxy.

Più nello specifico Google ha rilasciato 25 correzioni che riguardano direttamente falle di sicurezza sulle versione Android più recenti.

Di queste 25 correzioni, quattro sono contrassegnate di livello critico, mentre le restanti 21 sono di livello alto.

Due di questi fix di sicurezza comunque non sono applicabili sugli smartphone e tablet Galaxy, dato che Samsung le aveva già risolte con le patch di sicurezza di giugno 2024.

Per quanto riguarda le correzioni applicate direttamente da Samsung, queste riguardano 33 falle di sicurezza individuate nel software e nell’hardware dei dispositivi Galaxy.

Queste correzioni non risolvono problemi di sicurezza di livello critico, ma solo di livello alto e moderato.

Tra le falle risolte più importanti troviamo quelle che:

consentivano agli aggressori di ottenere un accesso non autorizzato ai dati degli utenti

avviare attività e compiti senza il permesso dell’utente

correzioni per due vulnerabilità di sicurezza che interessano versioni selezionate dei chip Exynos , tra cui chip vecchi di cinque anni come l’Exynos 9820, presenti sulla gamma Galaxy S10 del 2019.

Se non avete ricevuto ancora le patch di sicurezza Android luglio 2024 sul vostro smartphone o tablet Samsung Galaxy, vi consigliamo di controllare manualmente nel centro aggiornamenti che trovate in impostazioni ->info dispositivo-> aggiornamenti.

Va ricordato che non tutti i dispositivi Galaxy, soprattutto quelli più vecchi, hanno aggiornamenti con cadenza mensile: in quest’ultimo caso è probabile che le patch di luglio 2024 saranno incluse in un futuro aggiornamento (trimestrale o semestrale).

Per i dettagli completi: sito ufficiale per la sicurezza android Samsung

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon