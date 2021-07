Samsung S Pen Pro: prime specifiche della nuova penna capacitiva per i futuri smartphone Galaxy

Primi rumors svelano le principali specifiche della prossima pennina capacitiva Samsung S Pen Pro che sarà compatibile con i futuri smartphone Galaxy.

Al momento Samsung sta producendo una S Pen dedicata ai Galaxy S21 Ultra e una dedicata al Galaxy Note 20 Ultra che però si differenziano l’una dall’altra perché la prima non ha la connettività Bluetooth LE.

Sembra però che l’azienda coreana vorrà eliminare questa differenza, al meno per i prossimi smartphone della serie Galaxy.

Samsung S Pen Pro: svelati i primi dettagli tecnici della prossima pennina capacitiva

Infatti Samsung sta lavorando alla S Pen Pro, una pennina capacitiva più grande rispetto all’attuale S Pen, che incorporerà nativamente la connettività Bluetooth LE.

Secondo le recenti informazioni trapelate dall’informatore Chun tramite il suo account Twitter, la S Pen Pro ha una punta da 0,7 mm e può rilevare fino a 4.096 livelli di pressione.

La pennina di per se ha una presa usb Type C per la ricarica, quindi non servirà di fatto uno slot di ricarica all’interno di uno smartphone.

La S Pen Pro infatti avrà anche un magnete che può essere fissato ad alcune custodie apposite per il suo alloggiamento su smartphone Galaxy compatibili.

Essendo un accessorio verrà venduta separatamente, e molto probabilmente avrà un prezzo di listino che dovrebbe essere di circa 70 sterline (la fonte parla del mercato della Gran Bretagna).

Dato che Samsung quest’anno non lancerà nessun nuovo smartphone della serie Galaxy Note, è probabile che la S Pen Pro possa diventare un accessorio per i futuri Galaxy Z Fold 3 (Annuncio 11 agosto 2021) e per i prossimi Galaxy S22 (gennaio 2022).

Bisognerà vedere se queste voci di corridoio saranno fondate con i prossimi annunci ufficiali.

Fonte: Via Twitter