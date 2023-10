Samsung SSD T9 portatile ufficiale: raddoppia le velocità di trasferimento

Samsung SSD T9 portatile è ufficiale: la velocità di trasferimento raddoppia rispetto alla precedente versione grazie ai nuovi standard.

Oggi a livello globale Samsung ha presentato la nuova linea di SSD portatili ad alta velocità successori degli SSD T7.

Le principali novità sono ovviamente le velocità di trasferimento aumentate, formati di memoria più grandi e un nuovo design esterno.

Samsung SSD T9 portatile ufficiale: le principali caratteristiche hardware e il prezzo ufficiale (Globale)

Di fatto i nuovi SSD portatili di Samsung si adeguano ai più recenti standard prestazionali, e sono di fatto adatti per chi vuole trasportare in semplicità e velocemente elevate quantità di dati.

Infatti il nuovo T9 adotta lo standard con interfaccia USB 3.2 Gen 2×2.

Questo permette al dispositivo portatile di garantire una velocità di scrittura e lettura pari a 2,000 MB/s.

Di fatto le prestazioni sono raddoppiate rispetto al SSD T7 che permette velocità di scrittura e lettura pari a 1050 MB/s tramite interfaccia USB 3.2 Gen 2.

Inoltre l’azienda coreana ha aumentato anche i tagli di memoria disponibili all’acquisto, aggiungendo pure il taglio da 4TB.

Quindi sono disponibili tagli da 1TB, 2TB e 4TB.

Dato che il nuovo SSD T9 offre prestazioni più elevate, Samsung ha anche considerato il controllo della temperatura di esercizio grazie al sistema Dynamic Thermal Guard.

Questo aiuta a mantenere sotto controllo gli eventuali surriscaldamenti nel medio-lungo periodo di utilizzo.

Lato design l’SSD Portatile mantiene ancora dimensioni ridotte, con larghezza e lunghezza tipiche di una carta di credito.

Esternamente il design si mostra con nuove linee diagonali e curve, con motivi inversi in ​​carbonio sulla superficie, offrendo una sensazione simile al tessuto.

Inoltre l’SSD è certificato per resistere ad urti con cadute fino a 3 metri di altezza, ma manca la certificazione alla resistenza all’acqua dato che non è ancora disponibile la variante Shield.

Come supporto software Samsung Magician offre tutte le opzioni disponibili: monitoraggio, aggiornamento firmware, ottimizzazioni prestazioni, controllo stato di salute.

Oltre a questo c’è pure la possibilità di sfruttare la crittografia hardware AES a 256 bit che funziona su Android, Apple iOS, Windows e Mac OS.

Prezzo e disponibilità

A livello di prezzo il Samsung SSD T9 è disponibile a livello globale a partire da oggi 3 ottobre nella versione da 1TB a 139,99 dollari al lancio.

La versione 2TB costa 239,99 dollari mentre la versione con 4TB ha un costo di 439,99 dollari.

Nella scatola di vendita è presente oltre all’SSD, anche un doppio cavo per coprire tutti gli standard al momento disponibili: da USB tipo A a USB tipo C, da USB tipo C a USB tipo C.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon