Samsung sta già testando Android 16 con ONE UI 8 sui Galaxy S25

I Galaxy S25 potrebbero essere i primi smartphone a ricevere l’aggiornamento ONE UI 8 basato su Android 16: Samsung sta già effettuando i test aziendali interni.

Sembra essere un controsenso, considerato che Samsung ha posticipato fino ad aprile 2025 il rilascio dell’aggiornamento ad Android 15 con ONE UI 7 per tutti gli smartphone compatibili con Android 14, ma l’azienda coreana sta già lavorando su Android 16 e ONE UI 8.

Al momento i test riguardano i soli Galaxy S25.

Samsung sta già testando Android 16 con interfaccia ONE UI 8 sui Galaxy S25: i dettagli

Infatti i Galaxy S25 sono fino ad oggi gli unici smartphone top di gamma, insieme ai nuovi Galaxy A56, A36 e A26 di fascia media-alta, ad avere nativamente come sistema operativo Android 15 con la ONE UI 7.0.

Le prime build basate su Android 16 per i Galaxy S25 hanno seriale S938BXXU1BYC1/S938BOXM1BYC1/S938BXXU1BYC1 e includono la nuova versione software ONE UI 8.

Considerate le tempistiche delle prime build, possiamo aspettarci un lancio dell’aggiornamento ad Android 16 sugli smartphone e tablet Galaxy compatibili in tempi decisamente più brevi rispetto al passato.

Infatti questi test sono iniziati 2 mesi prima rispetto ai primi test effettuati sulla ONE UI 7 con Android 15.

Ma come mai i tempi di arrivo della ONE UI 8.0 sembrano essere molto più veloci della ONE UI 7?

Al momento la motivazione più plausibile sta nel fatto che Google pare sia intenzionata a rilasciare la versione finale di Android 16 per i suoi dispositivi Pixel entro la fine di giugno 2025.

Questo significa che i produttori terzi dovranno iniziare a lavorare agli aggiornamenti, per la successiva versione software, almeno un paio di mesi prima rispetto a quanto accaduto l’anno scorso.

Di fatto, sei i tempi saranno rispettati, gli utenti possessori di uno smartphone o tablet Samsung Galaxy potrebbero ritrovarsi ad utilizzare Android 15 con ONE UI 7 (gli aggiornamenti ripetiamo partiranno da aprile 2025) per pochi mesi prima che l’azienda coreana rilasci la ONE UI 8 basata su Android 16.

Ovviamente non possiamo sapere quando Samsung rilascerà l’aggiornamento finale, quindi prendete tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via X (Twitter)

