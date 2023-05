Samsung svela un display arrotolabile da 12.4 pollici e altro

Samsung ha svelato un nuovo display arrotolabile da 12,4 pollici, un display che si piega in entrambe le direzioni e uno che monitora il battito cardiaco: i dettagli.

Durante l’evento Display Week che si tiene a Los Angeles, Samsung ha presentato tutte le proprie novità che riguardano il mondo dei display.

Sicuramente il prodotto che ha destato più interesse è il display arrotolabile che arriva a 12.4 pollici.

Sicuramente non è il primo display arrotolabile che Samsung ha mostrato al grande pubblico, ma questo nuovo pannello ha caratteristiche più interessanti.

Infatti in piena apertura permette di avere una visuale di 12,4 pollici di diagonale, circa 254 mm di lunghezza, mentre appena lo si richiude lo spazio occupato arriva ad appena 49 mm.

Di fatto il display arrotolabile diventa 5 volte più grande d’aperto rispetto a quando è chiuso.

Un netto miglioramento rispetto ai precedenti pannelli arrotolabili che non raggiungevano il 3X.

Samsung Display afferma di aver raggiunto quest’obbiettivo grazie ad un asse a forma di O che imita una pergamena, tecnologia che l’azienda coreana chiama Rollable Flex.

Oltre al nuovo display Rollable Flex, Samsung ha mostrato pure il nuovo display OLED Flex In & Out.

Il Display OLED Flex In & Out ha la caratteristica di potersi piegare in entrambe le direzioni.

Gli attuali display flessibili utilizzati sugli smartphone pieghevoli possono piegarsi solo in una direzione.

Infine è stato presentato un pannello OLED che integra al suo interno oltre ad un lettore per le impronte digitali anche un sensore per il monitoraggio del battito cardiaco.

Interessante sapere che il lettore delle impronte digitali su questo pannello permette di sbloccare il telefono premendo su un qualsiasi punto del display, a differenza delle tecnologie sugli smartphone attuali dove bisogna premere su uno specifico punto.

Nel pannello in questione è stato poi applicato un fotodiodo organico sensibile alla luce (OPD) che permette anche la rilevazione della pressione sanguigna.

Tutti questi pannelli ovviamente sono ancora prototipi, ma potrebbero in un futuro non troppo lontano essere utilizzati per i prodotti Samsung di nuova generazione.

Fonte: Notizia Ufficiale

