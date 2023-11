Samsung T5 EVO: nuovi SSD portatili fino a 8TB ufficiali

Samsung ha annunciato i nuovi SSD T5 EVO portatili che raggiungeranno tagli fino a 8TB: ecco i dettagli sul prezzo di vendita a livello globale.

L’azienda coreana ha lanciato oggi dei nuovi SSD portatili che avranno lo scopo di permettere agli utenti di portarsi dietro (in mobilità) grandi quantitativi di dati grazie a nuovi standard di archiviazione.

Samsung T5 EVO ecco i nuovi SSD portatili che arrivano fino a 8TB: caratteristiche e prezzo

Ebbene i nuovi T5 EVO offrono un design compatto grazie ad un case che misura 95 mm di larghezza, 40 mm di lunghezza e 17 mm di spessore per un peso complessivo di 102 grammi.

All’interno del case, che resiste a cadute fino a 2 metri di altezza, troviamo un SSD in vari tagli: 2TB, 4TB e 8TB.

La tecnologia interna del prodotto consiste in un’uscita USB 3.2 Gen 1 che permette un trasferimento dati in lettura e scrittura ad una velocità massima di 460 mb/s.

Vengono applicate anche altre tecnologie, come la Dynamic Thermal Guard contro il surriscaldamento e l’SSD portatile supporta la crittografia dei dati AES (Advanced Encryption Standard) a 256 bit.

Questi SSD portatili T5 EVO sono garantiti per 3 anni da parte di Samsung.

Per quanto riguarda i prezzi di vendita a livello globale, questi sono i listini:

Variante da 2TB prezzo 190 dollari

Variante da 4TB prezzo 350 dollari

Variante da 8TB prezzo 650 dollari

Il prodotto è già stato inserito nel sito ufficiale Samsung Italia, ma al momento non ci sono ancora i prezzi di riferimento per l’Italia in Euro.

Fonte: Notizia ufficiale Samsung

