Samsung: terzo smartphone pieghevole dopo i Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 nel 2023?

Nuovi rumors affermano che Samsung dopo i Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 presenterà un terzo smartphone pieghevole a fine 2023: i dettagli.

Sappiamo con buona certezza che a fine agosto inizio settembre 2023 Samsung annuncerà i nuovi Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5 successori degli attuali Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4.

Ma sembra che l’azienda coreana sia intenzionata a lanciare sul mercato anche un terzo smartphone pieghevole con caratteristiche uniche.

Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 non saranno gli unici nuovi smartphone pieghevoli del 2023? I rumors

I più attenti si ricorderanno che ad inizio 2023 Samsung aveva mostrato al grande pubblico del CES 2023 il suo nuovo display Flex Hybrid OLED da 10.5 pollici di diagonale.

Si tratta di un pannello con tecnologia OLED che oltre a piegarsi, può anche scorrere quindi di fatto allungarsi o accorciarsi a seconda delle esigenze.

Di fatto questo Flex Hybrid OLED da 10.5 pollici in formato 4:3 può allungarsi fino a 12.4 pollici in formato 16:10.

Questo permette di utilizzare il dispositivo per vari usi da chiuso o da aperto con lo scorrimento: per navigare sul web, per leggere un libro, per guardare contenuti multimediali.

Ebbene l’informatore Yogesh Brar tramite il proprio account Twitter ha affermato che Samsung potrebbe lanciare sul mercato un terzo smartphone pieghevole sfruttando un pannello con tecnologia Flex Hybrid OLED.

Tale dispositivo potrebbe essere annunciato entro la fine del 2023 e si affiancherà agli smartphone Galaxy Z serie 5.

Sempre secondo l’informatore l’arrivo di questo smartphone pieghevole con tripla piegatura-scorrimento, di fatto cancellerebbe la presentazione del prossimo Galaxy S23 FE.

La motivazione sarebbe nell’impossibilità di Samsung di reperire un considerevole numero di chipset per la produzione di massa del S23 FE nel caso in cui verrà prodotto anche il terzo smartphone pieghevole.

Per il Galaxy S23 FE quindi bisognerà aspettare almeno i primi mesi del 2024, sempre se uscirà.

Comunque per il momento le informazioni sono ancora abbastanza vaghe, considerato che mancano ancora diversi mesi per un possibile annuncio ufficiale da parte di Samsung.

Vi preghiamo quindi di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su TWITTER, su GOOGLE NEWS, FACEBOOK, Su Telegram per le Offerte e Coupon