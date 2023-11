Samsung The FreeStyle 2 regala il Galaxy A54 5G 8-256GB: prezzo in offerta

Il proiettore portatile Samsung The Freestyle 2 è in promo con prezzo scontato e adesso regala pure lo smartphone Galaxy A54 5G 8-256GB: ecco i dettagli sulla promo.

Nel mese di agosto 2023 Samsung ha presentato la sua nuova versione del proiettore smart The FreeStyle 2, un proiettore dinamico con funzionalità smart e prezzo di listino di 999 euro in Italia.

Oggi lo stesso proiettore lo potete trovare scontato di oltre 300 euro e in più ricevere in regalo il Samsung Galaxy A54 5G 8-256GB (listino 549 euro): ecco come fare.

Samsung The Freestyle 2 il proiettore regala il Galaxy A54 5G 8-256GB: la promo

Ebbene potete acquistare il The Freestyle 2 (2023) al prezzo di 668,12 euro IVA e spedizione inclusa con prime (VS 999 euro listino al lancio) seguendo questo LINK: https://amzn.to/410HImc (In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei dai link pubblicati).

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon: gode quindi di tutte le garanzie del caso (2 anni di garanzia Italia, 30 giorni per effettuare il rimborso/reso etc).

Come ottenere in omaggio il Galaxy A54 5G?

Dopo aver acquistato il proiettore, potrete ottenere il Galaxy A54 5G 8-256GB registrando il The Freestyle 2 presso il sito ufficiale Samsung Members: questa è la pagina della promozione.

La promo in questione è valida fino al 31 dicembre 2023 (data entro la quale dovete acquistare il proiettore), mentre la registrazione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di consegna.

Dopo la registrazione seguite tutte le indicazioni in merito e fornite i dati necessari (la prova di acquisto da Amazon, l’indirizzo dove ricevere l’omaggio) per ricevere il Galaxy A54 5G (Amazon è nella lista degli store che fanno parte della promo).

The FreeStyle 2 (2023): le principali caratteristiche

Questo proiettore è compatibile con il Game Hub di Samsung, il quale supporta il gaming sul cloud su servizi come Xbox Game Pass, Nvidia GeForce NOW, Amazon Luna, Utomik, Antstream Arcade e Blacknut.

Di fatto vi permetterà di giocare direttamente dal proiettore attraverso un ampia gamma di controller Bluetooth compatibili.

Altra caratteristica da non dimenticare del proiettore di Samsung è quella di poter ruotare di 180 gradi (si può vedere anche puntato al soffitto stando sul letto), e gode di sistemi Auto-leveling, auto-focus e auto-keystone, per una facile configurazione e visione.

Lato specifiche tecniche possiamo elencarvi queste caratteristiche principali:

Può proiettare immagini da 30 a 100 pollici

La risoluzione nativa è 1080P 1920 x 1080 pixel con supporto HDR10+ e un rapporto di contrasto di 100.000:1.

Audio a 360 gradi con potenza di 5W

Supporto alla connessione Bluetooth 5.2, Wifi AC Dual Band, porta HDMI

Sistema operativo Tizen OS con funzionalità Smart TV (store applicazioni)

Supporto assistenti vocali Alexa e Samsung Bixby

Telecomando SolarCell di Samsung che utilizza la luce solare per ricaricare la batteria o tramite porta USB Type C

Design compatto e ha un peso (1.4Kg) che ne garantisce l’elevata portabilità, dato che funziona anche con un caricatore portatile Compatibile da 50 W/20 V o superiori.

Per altre promo vi ricordiamo che potete vedere la nostra sezione Offerte, ma per tutte le novità in termini sconti (alcuni anche esclusivi) vi consigliamo di seguire il nostro canale TELEGRAM.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon