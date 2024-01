Samsung Unpacked Galaxy S24 c’è la data ufficiale

Samsung ha svelato la data ufficiale dell’annuncio evento Unpacked della prossima serie Galaxy S24: ecco i dettagli che dovete conoscere.

Sapevamo da precedenti rumors che Samsung avrebbe presentato al grande pubblico la nuova serie Galaxy S24 durante il mese di gennaio 2024.

Oggi abbiamo finalmente la data ufficiale dell’evento Unpacked.

Samsung Galaxy S24: ecco la data ufficiale dell’evento Unpacked

Ebbene l’azienda coreana presiederà l’evento Galaxy S24 Unpacked in data 17 gennaio 2024 alle ore 19.00 italiane.

Insieme agli smartphone di nuova generazione sarà presentata pure l’intelligenza artificiale Galaxy AI, uno dei nuovi punti forti della serie S24.

Who’s ready for a new era of mobile?! #SamsungUnpacked is going to be epic. Don’t miss out. ❤️ to follow along for a never-before-seen debut. pic.twitter.com/EImcAXmq6s — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 2, 2024

Samsung inoltre lato promo vi invita a registrarvi sul sito ufficiale Samsung Italia per ricevere fin dal primo giorno di presentazione uno sconto alla cassa di 50 euro tramite coupon e la possibilità di vincere tramite estrazione un Galaxy Book 3 Pro in caso di acquisto di un S24.

Tornando ai dispositivi, i Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra manterranno il design generale dei loro predecessori, e non ci saranno grossi cambiamenti lato multimedialità (solo S24 Ultra avrà qualche funzione in più),

Il cambiamento più grande che l’azienda introdurrà in realtà sarà la nuova One UI 6.1, che come già detto in precedenti rumors, introduce le nuove funzionalità dell’intelligenza artificiale generativa di Samsung, per foto migliori in modalità notturna, traduzione dal vivo durante le chiamate e una serie di ottimizzazioni del software.

Altri rumors affermano che i modelli S24 e S24 Plus utilizzeranno solo il chipset Exynos 2400 in Europa, mentre il modello S24 Ultra avrà solo il chipset Snapdragon 8 Gen 3.

Samsung comunque pare che abbia deciso di abbassare i prezzi dei modelli S24 e S24 Plus in Europa rispetto ai precedenti S23 e S23 Plus, per compensare l’assenza dello Snapdragon 8 Gen 3.

Non ci resta che aspettare l’evento ufficiale per conoscere tutti i dettagli in merito.

