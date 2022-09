Samsung, Xiaomi, PC, TV, Console e tanto altro scontati del 15% con il nuovo coupon Ebay Italia

Arriva nel mese di settembre 2022 il nuovo coupon Ebay Italia che sconta vari prodotti Samsung, Xiaomi, PC, TV, Audio, Console del 15% fino ad un massimo di 100 euro: i dettagli. (Contenuto sponsorizzato)

A partire da oggi 5 settembre 2022 e fino al 25 settembre 2022 ore 23.59 sul sito Ebay Italia è attiva la nuova promozione Extra sconto del 15% che copre moltissime categorie di prodotti.

Dispositivi Samsung, Xiaomi, PC, Console, TV e tanto altro scontato del 15% con il nuovo coupon Ebay di settembre 2022: i dettagli

Tra questi troviamo dispositivi tablet e TV Samsung, dispositivi smartphone, fitness, audio di Xiaomi, ma offerte pure su PC (e componenti), Console di gioco e tanto altro.

Trovate la pagina comprendente tutte le categorie in promo seguendo questo LINK https://ebay.us/vehSov

Per ottenere lo sconto questi sono i dettagli da ricordare:

Codice coupon: SETT22

Valore Coupon: 15%

Sconto max per utilizzo: 100€

N. Utilizzi max per utente: 2

Sconto max totale per utente: 200€

Spesa minima richiesta per utilizzo: 15€

Fine: 25 settembre 2022 ore 23:59

Pagamento tramite carta di credito/debito o PayPal

Per categorie più generiche riguardo la tecnologia:

Pc Portatili: https://ebay.us/8DjzDN

Pc Desktop: https://ebay.us/GTlZ5v

Dispositivi di archiviazione interni ed esterni: https://ebay.us/FVPNWk

Stampanti: https://ebay.us/WzbAra

Tablet: https://ebay.us/lYl053

TV e Audio: https://ebay.us/ZQv38X

Piccoli elettrodomestici: https://ebay.us/gIs52p

Videogiochi e Console: https://ebay.us/82aq4o

Bellezza e Salute: https://ebay.us/RMujkv

Fitness: https://ebay.us/eu5mSw

Nelle macro categorie potete cercare specifici prodotti o inserire giusto il marchio che vi interessa per avere un quadro più dettagliato dei prodotti in offerta.

Alcuni esempi d’offerta che vi segnaliamo per la promo Extra Sconto su Ebay di settembre 2022

Samsung Galaxy Tab S8 8-128GB 5G al loro minimo storico da Italia

Prezzo: 569,90 euro IVA e spedizione inclusa (VS 799 euro Samsung Store già scontato)

Coupon: SETT22

Spedizione da Italia (Consegna in 2-3 giorni lavorativi)

Garanzia Italia 2 anni

30 giorni per il rimborso | Il venditore paga le spese di spedizione per la restituzione |

Colore Nero: https://ebay.us/TmzkNp

Colore Silver: https://ebay.us/u5h6dn

Samsung Galaxy Tab A7 Lite 3-32GB Wifi tablet economico super scontato

Prezzo: 101,99 euro IVA e spedizione inclusa (VS 144,42 euro Samsung Store già scontato)

Coupon: SETT22

Spedizione da ITALIA (Consegna in 3-5 giorni lavorativi)

Garanzia Samsung Italia Ufficiale (Rivenditore autorizzato)

14 giorni per il rimborso | L’acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto https://ebay.us/ETxaI7

CONSOLE MICROSOFT XBOX SERIES X 1TB SSD – 120FPS – 4K 8K HDR – EU con Lettore Blu-ray 4K fisico scontata

Prezzo: 458,15 euro IVA e spedizione inclusa (VS 499,99 euro listino)

Coupon: SETT22

Spedizione da Italia (Consegna in 3 giorni lavorativi)

Garanzia Italia 2 anni 30 giorni per il rimborso | L’acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto

POCHI PEZZI https://ebay.us/fr9Pkw

Xiaomi Mi Smart Band 5 ad ottimo prezzo da Italia

Prezzo: 16,99 euro IVA e spedizione inclusa

Coupon: SETT22

Spedizione da Italia (Consegna in 3-5 giorni lavorativi)

Garanzia Xiaomi Italia 2 anni (Rivenditore autorizzato)

14 giorno per il rimborso | L’acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto https://ebay.us/LFrKPC

TV Xiaomi Mi Smart TV P1 32 32 ” HD Ready Smart Android quasi regalata da Italia

Prezzo: 135,15 euro IVA e spedizione inclusa

Coupon: SETT22

Spedizione da Italia (Consegna in 3-5 giorni lavorativi)

Garanzia Xiaomi Italia 2 anni (rivenditore autorizzato)

14 giorni per il rimborso | L’acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto https://ebay.us/Guh5au

Samsung Galaxy Buds 2 Pro primo sconto con garanzia ufficiale da Italia

Prezzo: 195,41 euro IVA e spedizione inclusa (VS 229,90 euro listino Samsung)

Coupon: SETT22

Spedizione da Italia (Consegna in 3-5 giorni lavorativi)

Garanzia Samsung Italia Ufficiale (rivenditore autorizzato)

14 giorni per il rimborso | L’acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto

Colore Bianco: https://ebay.us/UtP6bs

Colore Viola: https://ebay.us/6dp4gG

Scheda Video ASRock AMD Radeon RX 6600 8GB GDDR6 Challenger OC HDMI Display Port sotto i 290 euro spedita

Prezzo: 288,91 euro IVA e spedizione inclusa

Coupon: SETT22

Spedizione da Italia (Consegna in 2 giorni lavorativi)

Garanzia Italia 2 anni

60 giorni per il rimborso | L’acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto https://ebay.us/rfYsMz

Console Nintendo Switch OLED 17,8 cm (7″) 64 GB Touch screen Wi-Fi Bianco ottimo prezzo da Italia

Prezzo: 286,45 euro IVA e spedizione inclusa

Coupon: SETT22

Spedizione da Italia (Consegna in 3-5 giorni lavorativi)

Garanzia Italia 2 anni 14 giorni per il rimborso | L’acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto https://ebay.us/5dP0eJ.

Come sempre suggeriamo di non aspettare troppo per l’acquisto: in questi casi dato lo sconto applicato i pezzi disponibili potrebbero finire presto!