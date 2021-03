Scarica gli sfondi (animati) dell’OnePlus 9 per il tuo smartphone Android o Apple iPhone

Ecco dove potete scaricare i wallpaper classici e animati dei prossimi OnePlus 9 in anteprima compatibili con il vostro smartphone Android e Apple iPhone.

Nonostante la nuova serie OnePlus 9 sarà presentata ufficialmente solamente il 23 marzo 2021, oggi vi segnaliamo dove potete scaricare i nuovi sfondi classici e animati dei prossimi smartphone top di gamma dell’azienda cinese.

Sfondi animati e statici dei prossimi OnePlus 9: scaricali per il tuo smartphone android o Apple iPhone

Per la precisione ci sono 8 nuovi wallpaper statici e quattro sfondi animati, i così detti Wallpaper Live.

Sono tutte immagini con colori e contrasti molto accesi, adatti per rendere al meglio sui display OLED che saranno montati sui prossimi OnePlus 9.

Potete farvi un idea degli sfondi statici con alcune di queste anteprime in bassa definizione compressa; se vi piacciono a fine articolo troverete il link per scaricarli in formato alta definizione 2400 x 1080 pixel.

Se invece volete avere un idea dei wallpaper live, questo è un esempio:

I nuovi Wallpaper Animati dell'OnePLus 9 pic.twitter.com/HhNdt02duy — HWBrain (@hw_brain) March 10, 2021

Ecco dove poter scaricare i nuovi sfondi degli OnePlus 9 in alta definizione

Potete trovare gli sfondi statici e animati tramite questo LINK che vi porterà sul sito Google Drive: qua troverete due sezioni: Animated e Static.

Cliccando su “animated” potrete scaricare i 5 sfondi animati, mentre su “static” troverete i nuovi 8 sfondi classici.

Ovviamente per godere al meglio di questi sfondi, statici o animati, è consigliabile uno smartphone android o un Apple iPhone con display OLED e risoluzione nativa FHD+.