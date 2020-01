Scarica gli sfondi del Galaxy S20 (S11) in anteprima per smartphone e iPhone

Disponibili in anteprima alcuni dei nuovi wallpaper (sfondi) che Samsung implementerà sui prossimi Galaxy S20 (S11): sono compatibili con smartphone android e Apple iOS.

Nonostante i prossimi Samsung Galaxy S20 (ex S11) saranno presentati ufficialmente al grande pubblico solamente in data 11 febbraio 2020, oggi potete scaricare alcuni degli sfondali ufficiali.

Samsung Galaxy S20 (ex S11): ecco in anteprima alcuni dei nuovi wallpaper

Si tratta al momento di 8 nuovi wallpaper che Samsung installerà nella rom ufficiale dei Galaxy S20.

Questi sfondi hanno una risoluzione nativa pari a 3200 x 3200 pixel, e si presentano con colori sgargianti o con sfondale nero per evidenziare le qualità dei display Super Amoled.

Sono wallpaper che hanno motivi decisamente diversi rispetto a quello che abbiamo già visto sui Galaxy S10, S9 e quindi possono essere considerati come un piccola novità per migliorare la qualità visiva del prodotto quando è acceso.

Potete farvi un idea dei nuovi sfondali qua sotto in quest’anteprima (che non rappresenta la qualità reale delle immagini, dato che il link per il download lo trovate sotto).

Dove scaricare gli sfondali del Galaxy S20: ecco il link per il download

Se siete interessati a scaricare in anteprima gli 8 wallpaper visti in anteprima alla massima risoluzione disponibile, potete farlo attraverso questo LINK.

Si tratta di un semplice file .ZIP che contiene gli sfondi: lo dovete salvare, poi decomprimere nella directory dove salvate gli sfondi per il vostro smartphone Android e Apple iOS per poi applicarli come wallpaper.

Essendo delle immagini in alta risoluzione, per ottenere il massimo della resa visiva è consigliabile uno smartphone Android o un Apple iPhone con risoluzione nativa minima FHD+.

Ovviamente se il vostro telefonino ha un display OLED, la qualità dell’immagine sarà ulteriormente migliorata rispetto ad un buon LCD IPS.