Scarica gli sfondi del Galaxy S22 per il tuo smartphone Android e Apple iPhone

Ecco dove potete scaricare alcuni dei nuovi wallpaper che sono presenti nella rom ufficiosa del prossimo Galaxy S22: compatibili con il vostro smartphone Android e Apple iPhone.

Sappiamo che la gamma Galaxy S22 di Samsung debutterà sul mercato molto probabilmente a febbraio 2022.

Oggi potete già scaricare alcuni degli sfondi ufficiosi che si trovano nella rom con sistema operativo Android del modello S22, il più piccolo della gamma.

Sfondi del Galaxy S22 disponibili al download per il vostro smartphone Android o Apple iPhone: i dettagli

Da quello che possiamo vedere, le immagini sono ovviamente sviluppate per rendere al meglio sui display con tecnologia AMOLED di Samsung.

Hanno quindi colori vivaci, in alcuni casi immagini con sfondo quasi del tutto nero e contrasti elevati.

Questi wallpaper hanno risoluzione che varia da 2340 x 2340 pixel a 3072 x 3072 pixel, quindi si adattano meglio con dispositivi con risoluzione minima FHD+.

Per la migliore qualità visiva si consiglia però un display QHD+.

Potete farvi un idea, con immagini anteprima in bassa risoluzione, degli sfondi del Galaxy S22 (per le immagini in alta definizione il LINK lo trovate dopo le anteprime):

Se vi piacciono questi quattro wallpaper potete scaricali tutti in alta definizione tramite questo LINK (FILE in Formato ZIP).

Gli sfondi vanno estratti dal file ZIP che avete scaricato dal link, e salvati nella memoria del vostro smartphone Android o Apple iPhone.

Fatto questo vi basterà semplicemente selezionare l’immagine preferita come sfondo sul telefono.