Scarica gli sfondi del Galaxy Z Fold 4 per il tuo smartphone android o Apple iPhone

Ecco dove potete scaricare i nuovi wallpaper del Samsung Galaxy Z Fold 4 per il vostro smartphone android o per un Apple iPhone: i dettagli

Giusto qualche giorno fa Samsung ha presentato al grande pubblico il suo nuovo smartphone pieghevole top di gamma Galaxy Z Fold 4.

Come da tradizione dell’azienda coreana, tutti i nuovi prodotti top di gamma debuttano sul mercato con una serie di nuovi sfondi per il display AMOLED.

Ecco dove scaricare gli sfondi del Galaxy Z Fold 4 per il vostro smartphone Android o Apple iPhone

I nuovi sfondi includono tre sfondi animati e quindici sfondi statici compresa la modalità DEX.

Gli sfondi statici hanno colori con contrasti molto accentuati, quindi per la massima resa visiva si consiglia l’utilizzo di un display AMOLED.

Ecco alcuni esempio in formato compresso (Attenzione: LINK a fine articolo per scaricare le immagini in formato alta definizione):

Per quanto riguarda il formato, le immagini statiche sono in scala 1:1 (quindi hanno forma quadrata) con risoluzione minima pari a 1920 x 1920 pixel fino a salire a 2316 x 2316 pixel.

E’ quindi consigliabile un display con risoluzione minima FHD+ per godere al meglio della qualità visiva di questi sfondi.

Invece sfondi live si presentano sotto forma di video MP4 con una risoluzione di 1812 × 2176 pixel, come da esempio qua sotto:

Se siete interessati a questi wallpaper prelevati dalla rom ufficiale del Samsung Galaxy Z Fold 4, potete scaricare il file in formato ZIP contenente tutti gli sfondi statici e live direttamente da questo LINK (dal peso di circa 65MB)

Scaricato il file in formato ZIP, dovete effettuare la decompressione dell’archivio e salvare i file al suo interno sul vostro smartphone android o Apple iPhone per utilizzarli come sfondi.