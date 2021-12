Scarica gli sfondi della Xiaomi MIUI 13 per il tuo smartphone Android e Apple iPhone

Ecco dove potete scaricare i wallpaper della nuova interfaccia MIUI 13 di Xiaomi compatibili con il vostro smartphone Android o Apple iPhone: il link.

Proprio ieri Xiaomi ha presentato al grande pubblico le principali novità della MIUI 13, la nuova interfaccia grafica che si baserà sul sistema operativo Android 12.

Oltre a questo sono stati presentati anche i nuovi smartphone Xiaomi 12 e 12 Pro.

Sfondi della Xiaomi MIUI 13 disponibili al download per il vostro smartphone Android o Apple iPhone: i dettagli

Ancora prima della loro uscita ufficiale sul mercato, oggi potete scaricare gli sfondi che si troveranno su questi due smartphone e sulla rom con la MIUI 13.

Questi sfondi si dividono in cinque categorie diverse: vetro fuso, cristallizzazione, concerto, consistenza naturale e gobi neri.

Sono immagini che hanno una risoluzione nativa 2400 x 1230 pixel o 2400 x 1350 pixel per la maggior parte dei casi.

Considerata la risoluzione e il fatto che utilizzano colori accesi con alti contrasti, la migliore qualità visiva si ha con un display OLED con risoluzione minima FHD+

Potete farvi un idea (in bassa risoluzione) di alcuni di questi sfondi in questa piccola galleria (il link per le immagini in alta risoluzione lo trovate dopo):

Se vi piacciono questi wallpaper potete scaricarli e vederne di altri direttamente tramite questo LINK (File in formato ZIP).

Gli sfondi vanno estratti dal file ZIP che avete scaricato dal link, e salvati nella memoria del vostro smartphone Android o Apple iPhone.

Dopo vi basterà semplicemente selezionare l’immagine preferita come sfondo sul telefono, e il gioco è fatto.