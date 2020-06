Scarica gli sfondi dell’Htc Desire 20 Pro per il tuo smartphone Android o Apple iPhone

Potete scaricare tutti i nuovi wallpaper dell’Htc Desire 20 Pro in alta definizione compatibili con il vostro smartphone Android o Apple iPhone.

Giusto pochi giorni fa Htc ha presentato il suo nuovo Desire 20 Pro, uno smartphone android dedicato alla fascia media del mercato che non ha particolari punti a favore o sfavore.

Scaricate i nuovi sfondali dell’Htc Desire 20 Pro compatibili con il vostro smartphone Android o Apple iPhone

Sta di fatto che l’azienda asiatica all’interno di questo telefonino ha inserito una serie di nuovi wallpaper in alta definizione che potrebbero interessare a qualcuno di voi.

Sono sfondali che si adattano bene anche su schermi LCD IPS e non solo su display OLED, l’importante che il vostro smartphone Android o Apple iPhone abbia un display con risoluzione minima FHD+ per godere a pieno della qualità visiva di questi wallpaper.

Potete farvi un idea in anteprima (e in bassa risoluzione) di alcuni dei nuovi sfondali presenti sull’Htc Desire 20 qua sotto (se vi piacciono potete scaricarli in alta definizione tramite il link successivo):

In totale sono presenti 16 nuovi sfondali con una risoluzione nativa 2340 x 2340 pixel che potete scaricare in alta definizione tramite questo file ZIP.

Il file ZIP va decompresso nel vostro smartphone o Apple iPhone in una specifica cartella e da li potrete poi selezionare lo sfondo da applicare sul display.