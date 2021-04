Scarica gli sfondi dello Xiaomi MI 11 Ultra per il tuo smartphone Android o iPhone

Ecco dove potete scaricare tutti i wallpaper dello Xiaomi MI 11 Ultra compatibili con il vostro smartphone Android, o con gli Apple iPhone.

Circa una settimana fa Xiaomi ha presentato ufficialmente il suo nuovo smartphone Android top di gamma, il Mi 11 Ultra (le caratteristiche per i più curiosi).

Dato che al momento il dispositivo non è ancora disponibile all’acquisto in Europa, vi informiamo che potete scaricare tutti gli sfondi che vengono installati ufficialmente nella rom dello smartphone.

Ecco dove potete scaricare gli sfondi dello Xiaomi MI 11 Ultra compatibili con gli smartphone Android e Apple iPhone

Sono presenti tanti wallpaper, che vengono classificati in 6 gruppi diversi a seconda della categoria: Natural Texture (7), Geometria (4), Dynamic Nebula (3), Scena minimalista (7), Bianco e nero (4) e Marte (4).

Tutti questi wallpaper hanno una risoluzione nativa 3200 x 1440 pixel in formato 20:9, quindi possono avere un importante impatto visivo sulla maggior-parte degli smartphone Android o Apple iPhone.

Consigliamo l’utilizzo di un display OLED con risoluzione minima FHD+ per godere al meglio dei colori saturi e ben definiti di questi sfondi.

Qua potete vedere alcuni esempi di sfondi in bassa risoluzione dello Xiaomi MI 11 Ultra (se vi piacciono, o ne volete vedere altri, il link Download delle immagini in alta definizione lo trovate più in basso nell’articolo):

Se volete scaricare tutti gli sfondi per poi selezionare quelli che più vi piacciono, questo è LINK DOWNLOAD.

Dovete scaricare un file archivio ZIP, dal peso di circa 37 megabyte, nel quale troverete tutte le immagini in alta definizione raggruppate nelle varie categorie precedentemente elencate.

Basterà quindi decomprimere l’archivio ZIP e copiare le immagini sul vostro smartphone Android o Apple iPhone per poi selezionarlo come sfondo per la vostra home page.