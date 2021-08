Scarica gli sfondi dello Xiaomi Mi Mix 4 per il tuo smartphone Android o Apple iPhone

Ecco dove potete scaricare i wallpaper ufficiali del nuovo Xiaomi Mi Mix 4 per il vostro smartphone Android o per il vostro Apple iPhone.

Giusto pochi giorni fa Xiaomi ha presentato per il mercato cinese, ma arriverà pure in Europa, il suo nuovo smartphone top di gamma.

Stiamo parlando dello Xiaomi Mi Mix 4, e queste sono le sue principali caratteristiche hardware.

Ecco gli sfondi ufficiali dello Xiaomi Mi Mix 4: link download per le immagini in alta definizione

Ovviamente con l’arrivo di un nuovo smartphone nella rom pre-installata sul telefono ci potrebbero essere anche nuovi sfondi.

Nel dispositivo sono presenti infatti 9 sfondi che cercano di esaltare le qualità dei display Amoled di questo telefono.

Sono immagini in alta definizione con risoluzione 2400 x 1080 pixel, con colori accesi/vivaci.

In sostanza per goderseli a pieno dovete disporre di un dispositivo con display possibilmente OLED e risoluzione nativa FHD+.

Queste sono le immagini di esempio (in bassa risoluzione) su alcuni degli sfondali che potete scaricare (il link per le immagini in alta definizione lo trovate dopo):

Se vi interessano e volete vedere pure gli altri 6, potete scaricarli direttamente da questo LINK che vi porta su Google Drive.

Vi basterà scaricare le immagini in formato PNG non compresse, ognuna pesa circa 2 megabyte, copiarle sulla memoria del vostro smartphone android o Apple iPhone e poi selezionarle come sfondi per la home screen.