Scarica gli sfondi dell’OnePlus 8T per il tuo smartphone Android o iPhone

Potete scaricare in anteprima i presunti nuovi sfondi che saranno inseriti nel prossimo OnePlus 8T compatibili con il vostro smartphone android e Apple iPhone.

Nonostante gli OnePlus 8T saranno presentati ufficialmente il 14 ottobre 2020, i ragazzi del forum XDA Developers hanno individuato una nuova versione degli OnePLus Wallpaper Resources che contiene dei nuovi sfondi.

Scarica i nuovi sfondi dell’OnePlus 8T per il tuo smartphone Android o Apple iPhone

Questi nuovi sfondi sarebbero quelli dedicati ufficialmente per il display del prossimo OnePlus 8T, e sono di fatto una decina.

Il modello 8T avendo un display OLED con angoli di visuale e contrasti super elevati può permettersi questi wallpaper che hanno colori vivaci ad elevato contrasto.

Infatti il display del OnePlus 8T sarà un unità OLED “Fluid Display” da 6.55 pollici di diagonale, con frequenza di aggiornamento a 120Hz, gamma di colori DCI-P3 al 100%, supporto HDR10+ e 8192 livelli di regolazione della luminosità.

Potete avere un anteprima di alcuni questi sfondi, nella loro versione compressa, direttamente in questa galleria (per il download in alta definizione il link è sotto).

Se vi piacciono questi sfondali, potete scaricarli in alta definizione direttamente da questo LINK.

Per godere al massimo della qualità di questi wallpaper vi consigliamo caldamente l’utilizzo di un display OLED in formato 18:9 in su, di buona qualità e con risoluzione minima FHD+.