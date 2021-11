Scarica gli sfondi dell’OnePlus 9 RT per il tuo smartphone Android o Apple iPhone

Ecco dove potete scaricare gli sfondi fissi e animati dell’ultimo OnePlus 9 RT ovviamente compatibili con il tuo smartphone Android o Apple iPhone.

I più informati sapranno che OnePlus quest’anno non lancerà la serie T per i suoi OnePlus 9, ma si è limitata a presentare il nuovo OnePlus 9 RT che è disponibile alla vendita solo in Cina.

Questo smartphone si presenta con tre nuovi wallpaper statici e con una loro versione animata.

Ecco gli sfondi fissi e animati dell’OnePlus 9 RT: scaricali per il tuo smartphone android o Apple iPhone

Gli sfondi in questione hanno colori molto accesi, brillanti con contrasti elevati dato che vengono utilizzati su un telefono con display OLED.

Per la migliore esperienza visiva vi consigliamo quindi di provarli su uno smartphone Android o Apple iPhone con display che utilizzi questa tecnologia.

Inoltre è consigliato un pannello con risoluzione FHD+ dato che la loro dimensioni è pari a 2400 x 1080 pixel in formato PNG.

Potete avere un esempio in anteprima (risoluzione più bassa) degli sfondi fissi qua sotto:

Inoltre è presente pure un video che vi permette di vedere come funzionano gli stessi sfondi in versione animata:

Se vi interessa scaricare in alta definizione i Wallpaper fissi e animati dell’OnePLus 9 RT per il vostro smartphone Android o Apple iPhone, potete farlo tramite questo LINK (Google Drive).

L’archivio si divide in due cartelle: quella degli sfondi fissi (8 megabyte) e quella degli sfondi animati (20 megabyte).

Una volta copiati nella memoria del vostro dispositivo, basterà impostarli come sfondi ed il gioco è fatto.