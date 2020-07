Scarica gli sfondi dell’OnePlus Nord per il tuo smartphone Android e Apple iPhone

Potete scaricare i wallpaper ufficiali inseriti nella rom del nuovo OnePlus Nord compatibile con il vostro smartphone Android o Apple iPhone: il link.

Per chi non lo sapesse ancora, giusto ieri è stato presentato il nuovo OnePlus Nord, uno smartphone Android 5G di fascia “più economica” con prezzo a partire da 399 euro.

Scaricate i nuovi sfondali dell’OnePLus Nord compatibili con gli smartphone Android o Apple iPhone

Con l’ufficializzazione dello smartphone, oggi è possibile scaricare tutti i nuovi sfondi che la compagnia asiatica ha inserito nella rom del suo nuovo dispositivo.

I nuovi wallpaper sono immagini di fantasia che cercano di sfruttare al meglio le tipiche caratteristiche tecniche dei display OLED: colori accesi e contrasti elevati.

Per la precisione questi sfondi hanno una risoluzione nativa in alta definizione pari a 2400 x 1080 pixel.

Potete farvi un idea su alcuni dei nuovi wallpaper tramite questi esempi in bassa risoluzione (per il LINK delle immagini in alta definizione, guardate più sotto):

Se vi piacciono potete scaricare queste nuovi sfondi per il vostro smartphone Android o Apple iPhone direttamente da questo LINK.

Ribadiamo che per ottenere la massima qualità visiva con queste immagini è consigliabile un display OLED con risoluzione minima FHD+.