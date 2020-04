Scarica gli sfondi ufficiali dell’OnePlus 8 per il tuo smartphone android o iPhone

Disponibili al download i nuovi wallpaper che hanno debuttato con l’arrivo della gamma OnePlus 8: sono immagini in 4K per il tuo smartphone Android o iPhone.

Giusto il giorno dopo l’arrivo dei nuovi OnePlus 8 e della variante 8 Pro sono stati annunciati anche i nuovi sfondi ufficiali, wallpaper che si trovano all’interno della rom dei due smartphone.

Ecco gli sfondi ufficiali dell’OnePlus 8: potete scaricarli per il vostro smartphone Android o Apple iPhone

Ovviamente questi sfondi possono essere estrapolati dalla rom ufficiale e resi disponibili per tutti gli altri utilizzatori di uno smartphone android o di un Apple iPhone.

I nuovi wallpaper sono 8 in totale: quattro con la scritta Never Settle, e quattro senza la scritta in evidenzia.

Gli sfondali sono stati creati dall’artista Hampus Olsson, artista che di fatto realizza queste immagini per l’azienda asiatica a partire dall’OnePlus 2.

Potete farvi un idea generale grazie a quest’anteprima in bassa definizione (il LINK per scaricare gli sfondi ufficiali con risoluzione 4K lo trovate sotto) dei vari sfondi disponibili:

Se vi piacciono questi sfondi, potete scaricare tutti i wallpaper con la risoluzione ufficiale e originale in 4K direttamente da questo LINK.

Gli sfondi sono salvati in un archivio in formato file ZIP: dovete quindi decompressarlo e salvare i file delle immagini nel vostro smartphone Android o Apple iPhone.

Salvati sullo smartphone vi basterà selezionare l’immagine preferita come sfondo.

Essendo dei Wallpaper in alta definizione con colori molto vividi, la migliore qualità visiva l’otterrete su un dispositivo con display OLED e risoluzione nativa almeno FHD+.