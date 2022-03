Serie Galaxy S10 e Galaxy Note 10: aggiornamento ONE UI 4.1 basato su Android 12 iniziato

La gamma Galaxy S10 e la gamma Galaxy Note 10 sta ricevendo in queste ore da Samsung l’aggiornamento all’interfaccia ONE UI 4.1 basata su Android 12: i dettagli.

Se possedete un Galaxy S10, S10 Plus, S10e,S10 5G, oppure un Galaxy Note 10 o Note 10 Plus nei prossimi giorni dovreste ricevere una nuova notifica di aggiornamento.

Infatti per tutti questi smartphone Samsung sta rilanciando tramite la classica modalità OTA l’aggiornamento alla nuova interfaccia ONE UI 4.1.

Samsung aggiorna alla ONE UI 4.1 gli smartphone della serie Galaxy S10 e Galaxy Note 10: ecco i dettagli

L’interfaccia in questione è basata sul sistema operativo Android 12, e sulla carta potrebbe essere l’ultimo importante aggiornamento per questi smartphone.

Per i più curiosi i Galaxy S10, S10 Plus e S10e si stanno aggiornando con il nuovo firmware seriale G97xFXXUEHVC6 (la x cambia a seconda del modello).

Invece la variante S10 5G sta ricevendo il nuovo firmware seriale G977BXXUBHVC6 (attualmente disponibile solo in Svizzera).

Invece per quanto riguarda i Galaxy Note 10 e Note 10 Plus si sta diffondendo il firmware seriale N97xFXXU7HVC6 (anche quest’ultimi solo in Svizzera, e la x cambia a seconda del dispositivo).

Oltre all’installazione dell’interfaccia ONE UI 4.1 vengono pure installate le nuove patch di sicurezza Android relative al mese di marzo 2022.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare nel centro aggiornamenti in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di aggiornare vi consigliamo di:

effettuare un eventuale backup ai dati più importanti salvati sul telefono;

iniziare a scaricare e poi installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Quali sono le novità introdotte con la ONE UI 4.1 sui Galaxy S10 e sui Galaxy Note 10?

Gli utenti potranno notare queste novità come:

l’integrazione live di Google Duo

Object Eraser

Quick Share

l’integrazione grammaticale nella tastiera Samsung

la nuova versione di Virtual RAM

aggiornamento delle applicazioni native Samsung

Fonte: Via Twitter, Via 2