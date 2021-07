Serie Galaxy S20 nasce il problema dei display morenti che diventano bianchi o verdi con il tempo?

Aumentano le segnalazioni di problemi ai display della serie Samsung Galaxy S20: sembra che in alcuni dispositivi il pannello diventi con il tempo completamente verde o bianco.

Non è raro riscontrare in alcuni modelli dei problemi che riguardano i display, soprattutto quelli con tecnologia Amoled che possono riscontrare il problema dei colori tendenti al verde quando la luminosità è impostata al minimo.

Spesso questi problemi vengono risolti grazie a degli aggiornamenti software, o nei casi più gravi con la sostituzione gratuita (se è in garanzia) del pannello.

La serie Galaxy S20 presenta un problema con i display? Il pannello in alcuni casi diventa completamente verde o bianco con il passare del tempo

Sembra però che la serie Galaxy S20 (normale, plus e Ultra) stia riscontrando un problema che con il passare del tempo si verifica su un numero sempre più crescenti di telefoni.

Infatti nel forum supporto ufficiale Samsung sempre più clienti hanno segnalato un problema piuttosto grave con il display del proprio S20.

Pare infatti che i Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra in certi casi e con il passare del tempo tendano a riscontrare alcuni problemi con le linee di scansione nel pannello, problemi che si aggravano fino a che il pannello diventa completamente inutilizzabile.

I pannelli infatti arrivano ad un certo punto che non visualizzano più le immagini, ma solamente una luminosità bianca o verde a tutto schermo.

Le prime segnalazioni sono arrivate già ad inizio maggio di quest’anno, e sfortunatamente nelle ultime settimane un numero crescente di clienti ha segnalato lo stesso problema.

Un moderatore del forum supporto di Samsung ha suggerito ai clienti di avviare il dispositivo in modalità provvisoria e di tentare un ripristino, ma pare che tutto ciò non serva a niente.

Per il momento Samsung non ha ancora ufficialmente commentato la questione sul problema, quindi non si sa se questo dipenda da un difetto lato hardware del pannello, o un problema software che si verifica in certe condizioni.

Vedremo se nei prossimi Giorni l’azienda coreana rilascerà qualche dettaglio in più per i propri clienti che meritano dei chiarimenti considerato quanto hanno speso per i loro dispositivi Galaxy S20.

