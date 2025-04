Serie Galaxy S20 Samsung termina il supporto software Android

Samsung ha terminato il supporto software ufficiale per gli smartphone della serie Galaxy S20 (base, Plus e Ultra): ecco che cosa cambia da oggi.

Se avete acquistato a suo tempo un Galaxy S20, S20 Plus o S20 Ultra vi segnaliamo che a partire da questo mese Samsung non supporta più il vostro smartphone.

Ecco quali sono le conseguenze e cosa fare a seconda delle vostre necessità.

Samsung Galaxy S20: la serie non ha più il supporto software ufficiale

Samsung oggi ha aggiornato il proprio sito web dedicato agli smartphone che sono ancora aggiornabili, togliendo dalla lista i Galaxy S20 (non il modello 20FE che risulta ancora presente).

Questi tre smartphone sono stati ufficializzati a marzo 2020 con il sistema operativo Android 10, e secondo le politiche di aggiornamento di Samsung del periodo sarebbero stati supportati con 3 anni di aggiornamenti principali Android e 4 anni di patch di sicurezza.

Effettivamente Samsung ha aggiornato gli smartphone fino ad Android 13, ma successivamente ha allungato di un anno il supporto patch di sicurezza che è appunto terminato ad aprile 2025 (invece che Aprile 2024).

Ma attenzione la fine del supporto software non indica che il vostro Galaxy S20 smetterà di funzionare: il telefono sarà solo meno sicuro.

Se utilizzate questi smartphone per attività che coinvolgono i vostri dati personali, dati di lavoro o altri tipi di dati sensibili (soprattutto Home Banking, acquisti online etc.) vi consigliamo di cambiare lo smartphone con uno più recente entro 6-8 mesi da oggi.

Invece nel caso in cui utilizzate il vostro S20 solo per attività di intrattenimento (YouTube, Musica, navigazione web) e per scattare e registrare video, oltre che per le chiamate telefoniche, il cambio dello smartphone dipenderà solo se il dispositivo rispetta a livello prestazionale le vostre esigenze elencate precedentemente.

In conclusione se il vostro telefono non svolge attività troppo personali e funziona ancora bene, non cambiatelo.

Se invece avete esigenze di maggiore sicurezza nel tempo, vi consigliamo di seguire il nostro canale Telegram HWBrain dove potete trovare offerte giornaliere su vari smartphone (e altro) con prezzi competitivi.

