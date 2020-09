Serie Galaxy S20 si aggiorna a fine settembre 2020: miglioramenti camera

Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per gli smartphone della serie Galaxy S20: ecco i dettagli che conosciamo al momento.

Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Galaxy S20, S20 PLus o S20 Ultra che Samsung ha iniziato a rilasciare in Europa (al momento in Germania) un nuovo aggiornamento firmware proprio questo fine settembre 2020.

Gamma Galaxy S20 si aggiorna a fine settembre 2020 in Europa: ecco i dettagli sul nuovo firmware

Al momento sappiamo che il nuovo firmware ha seriale G98xxXXU4BTIB (xxXX cambiano a seconda del modello), ha un peso di circa 350 megabyte ed è scaricabile tramite la modalità OTA (over the air).

Il firmware ovviamente si basa ancora su Android 10.

Il change-log ufficiale è abbastanza minimalistico ma evidenzia la presenza di miglioramenti prestazionali per la camera su tutta la linea.

Non sappiamo quali siano effettivamente questi miglioramenti, un pò come è successo di recente con la gamma Note 20 che è stata aggiornata negli USA con un firmware simile.

Oltre ai miglioramenti per la camera si parla dell’installazione delle patch di sicurezza rilasciate da Google a settembre 2020 (già presenti nel precedente aggiornamento), miglioramenti della stabilità del sistema operativo.

Non sappiamo quando effettivamente la serie Galaxy S20 sarà aggiornata con tale firmware anche in Italia: i tempi non dovrebbero essere molto lunghi.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro smartphone che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Fonte: Via