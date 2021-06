Serie Galaxy S21 si aggiorna con le nuove patch giugno 2021: lag camera risolto

Samsung ha iniziato a rilasciare a livello globale le patch di giugno 2021 per la serie Galaxy S21: risolto un problema di lag per la fotocamera.

Segnaliamo ai possessori di un Galaxy S21 SM-G991B, S21 Plus SM-G996B e S21 Ultra SM-G998B che in queste ore Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware.

Gamma Galaxy S21 si aggiorna con le patch di giugno 2021: risolto il problema del lag della fotocamera

Il firmware in questione è basato su Android 11 e ha seriale G99xBXXU3AUE8 (la x cambia a seconda del modello) e si sta diffondendo negli Emirati Arabi Uniti.

Questo significa che potrebbero volerci ancora diversi giorni prima che tutti i modelli della serie S21 venduti in Europa (e quindi anche in Italia) inizino a ricevere il nuovo aggiornamento.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ovviamente il seriale del firmware dovrebbe cambiare con l’arrivo nei paesi Europei (Italia inclusa).

Dal punto di vista delle novità il nuovo firmware aggiorna le patch di sicurezza, e risolve un problema riscontrato nella gestione della fotocamera.

Con la nuova patch sarebbe scomparso (almeno si spera) il lag che affliggeva il comparto fotografico dei Galaxy S21 passando da un sensore all’altro o in una nuova modalità di scatto.

Ad esempio si potevano notare dei lag durante l’esecuzione delle attività più elementari delle fotocamere, come lo zoom avanti e indietro su una scena passando dalla fotocamera principale a quella zoom, o passando da una modalità di scatto ad un’altra.

Secondo Samsung il lag dovrebbe essere stato risolto con le patch giugno 2021, ma bisognerà vedere fino a che punto l’azienda coreana ha effettivamente ridotto o fatto sparire questo lag attraverso i feedback degli utenti che hanno aggiornato.

Per quanto riguarda le patch di sicurezza relative al mese di giugno 2021, non abbiamo ancora informazioni in merito considerato che Samsung non ha ancora aggiornato il suo bollettino sulla sicurezza per il mese di giugno 2021.

