Serie Galaxy S24: aggiornamento ONE UI 7 con Android 15 iniziato

Samsung ha iniziato a rilasciare in Corea del Sud l’aggiornamento ad Android 15 con ONE UI 7 per la serie Galaxy S24: ecco i primi dettagli da conoscere.

Buone notizie, finalmente, per tutti coloro che hanno acquistato un Galaxy S24, S24 Plus o S24 Ultra: Samsung ha iniziato il rilascio della ONE UI 7.

Vediamo di conoscere i dettagli.

Samsung rilascia l’aggiornamento ONE UI 7 con Android 15 per gli smartphone Galaxy S24

Va subito specificato che al momento il nuovo aggiornamento è in diffusione solo per gli utenti residenti in Corea del Sud che possiedono un S24, S24 Plus o S24 Ultra, mentre risultano esclusi per adesso i Galaxy S24 FE.

Samsung di fatto ha iniziato a rilasciare il nuovo firmware seriale S928NKSU4BYCG (il seriale cambia a seconda del modello) del peso di circa 5.2GB tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il nuovo firmware basato su Android 15 installa pure le patch di sicurezza relativa al mese di Aprile 2025.

Dato che la diffusione è solo iniziale, è probabile che l’aggiornamento ONE UI 7 arriverà nei prossimi giorni (al massimo un paio di settimane) anche per gli utenti residenti in Europa (Italia inclusa).

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, considerato che si tratta di un grosso aggiornamento del sistema operativo, prima di passare alla nuova versione software ONE UI 7 vi suggeriamo di:

Effettuare un backup completo dei dati salvati sul vostro Galaxy S24, o comunque salvate quelli più importanti

Liberate spazio nella memoria interna se è necessario (almeno 7-8GB liberi lasciateli)

Ricordatevi di iniziare a scaricare il nuovo firmware e di iniziare ad installarlo solo se la batteria del vostro smartphone ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Nei casi in cui riscontrate problemi di prestazioni, lags o lentezza generale anche dopo una settimana dall’aggiornamento vi consigliamo di effettuare il reset di fabbrica dello smartphone (previo salvataggio di tutti i dati), per ottimizzare nuovamente lo smartphone.

Vi ricordo infine che questo è il primo aggiornamento del sistema operativo a disposizione dei Galaxy S24, che avendo un supporto di 7 anni saranno aggiornati fino ad Android 21.

Fonte: Via

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard