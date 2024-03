Serie Galaxy S24: l’aggiornamento di aprile migliora la fotocamera

La serie Galaxy S24 sta ricevendo l’aggiornamento patch Android di aprile 2024: ci sono miglioramenti nel comparto fotografico.

Se possedete un Galaxy S24, S24 Plus o S24 Ultra a breve dovreste ricevere la notifica di aggiornamento sull’arrivo del nuovo aggiornamento firmware contenente le patch Android del mese di aprile 2024.

Tra le novità, oltre le patch di sicurezza, ci sono miglioramenti nel comparto fotografico

Serie Galaxy S24 sta ricevendo l'aggiornamento di aprile 2024: le novità per il comparto fotografico

I tre smartphone tramite la classica modalità OTA (Over The Air) stanno ricevendo il nuovo firmware seriale S92xNKSU1AXCA (la x cambia a seconda del modello) dal peso di circa 900 megabyte, basato sul sistema operativo Android 14 e interfaccia ONE UI 6.1.

Il firmware in questione oltre ad installare le patch di sicurezza Android di aprile 2024, apporta anche miglioramenti al comparto fotografico dell’intera serie.

Anche se il change-log ufficiale non indica niente di specifico (solo un generico miglioramento prestazioni e stabilità delle funzionalità), il forum della comunità di Samsung ha svelato le novità relative alla fotocamera:

Migliorata la precisione del bilanciamento del bianco e l’esposizione della fotocamera. Migliorata la qualità dell’immagine in condizioni di scarsa illuminazione. Precisione del colore nell’app fotocamera ExpertRAW ottimizzata Ottimizzata la chiarezza del testo negli scatti con zoom elevato. Aggiunto il supporto per video con risoluzione 480×480 pixel nella funzione Instant Slow Mo.

Quando riceverete il nuovo firmware, potete controllare manualmente in impostazioni->info telefono->aggiornamenti, prima di installare il nuovo sotware vi consigliamo di:

Effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sul vostro Galaxy S24 Liberare spazio nella memoria interna se necessario (3-4GB liberi minimo) Iniziare a scaricare e installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%

