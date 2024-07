Serie Google Pixel 9 (Pro, Pro XL e Pro Fold) prezzi Europa e colori svelati

Questi dovrebbero essere i prezzi di vendita in Europa dei prossimi smartphone top di gamma di Google della serie Pixel 9 (Pro, Pro XL e Pro Fold): ecco i dettagli.

Sappiamo che il 13 agosto 2024 Google presiederà un nuovo evento mediatico riguardante alcune novità hardware, e ci sono possibilità che vengano anche annunciati i prossimi smartphone Pixel 9.

In anticipo sui tempi questi potrebbero essere i prezzi in Europa.

Google Pixel 9 (Pro, Pro XL e Pro Fold) i prezzi in Europa svelati in anticipo: i rumors

Va specificato fin da subito che i prezzi di riferimento sono quelli per il mercato francese, quindi potrebbero essere leggermente più bassi rispetto a quelli italiani dove le tasse sono più alte.

Pixel 9 colori e prezzi

Secondo quanto trapelato il modello base dei Pixel 9 sarà disponibile nella colorazione Obsidian (Nero), Porcelain (Bianco), Cosmo (una variante di rosa), e Mojito (una variante di verde).

Si parla di un prezzo base di 899 euro per la versione da 128GB e di 999 euro per la variante da 256GB: non proprio prezzi economici.

Pixel 9 Pro colori e prezzi

La variante 9 Pro, che ha le dimensioni del display identiche alla versione 9 base ma ha più fotocamere posteriori, avrà un prezzo di 1099 euro per la variante da 128GB, di 1199 euro per la versione con 256GB di memoria interna e raggiunge i 1399 euro per la 512GB.

I colori del Pixel 9 Pro da 512GB saranno solo Obsidian e Hazel (variante di grigio), mentre le altre varianti 128GB e 256GB comprenderanno anche Cosmo e Porcelain.

Pixel 9 Pro XL prezzi e colori

Passiamo alla versione Google Pixel 9 Pro XL che avrà un display più grande rispetto ai modelli precedenti.

Per il Pro XL si parte da 1199 euro per 128GB di rom, 1299 euro per la variante 256GB , 1429 euro per la 512GB e si raggiungono i 1689 euro per la versione con un 1TB di memoria interna.

La variante da 1TB sarà disponibile solo nel colore Obsidian, la versione 128 e 512GB avranno anche i colori Porcelain and Hazel, mentre la variante 256GB sarà l’unica con disponibilità del colore Cosmo.

Pixel 9 Pro Fold: prezzi e colori

Infine troviamo il prossimo smartphone pieghevole Google Pixel 9 Pro Fold il successore del Pixel Fold lanciato nel 2023.

I prezzi qua salgono parecchio considerato che la variante con 256GB di memoria interna parte da 1899 euro, e si arriva a 2029 euro per quella con 512GB.

Il pieghevole di Google sarà disponibile solo nelle colorazioni Obsidian e Porcelain.

Di fatto rispetto alla generazione attuale dei Pixel 8, i prossimi Pixel 9 a parità di memoria avranno aumenti di prezzo più limitati (dai 30 ai 50 euro) per le versioni più costose, mentre quelle basi potrebbero aumentare anche di oltre 100 euro.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon