Serie OnePlus 7 e 7T si aggiornano a maggio 2021: tanti fix con la OxygenOS 11.0.1.1

Disponibile al download la nuova versione OxygenOS 11.0.1.1 un aggiornamento per la serie OnePlus 7 e 7T che apporta sostanziali fix e migliorie generali: i dettagli.

Oggi OnePlus ha iniziato rilasciare un importante aggiornamento per la gamma 7 e 7T che di fatto sistema una serie di bug riscontrati nella OxygenOS 11 basata sul sistema operativo Android 11.

Il nuovo aggiornamento OxygenOS 11.0.1.1 infatti sistema alcuni problemi riscontrati nella camera, nel sistema operativo, nella galleria, nella gestione chiamate e della connettività.

Il nuovo software è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) ed ha un peso di circa 314 megabyte.

Questo è il change-log ufficiale della OxygenOS 11.0.1.1.1 destinata agli OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7t Pro (tradotta):

Sistema Migliorata la fluidità del sistema; Risolto il problema occasionale che la scheda SIM Google Fi non accetta le chiamate in arrivo; Aggiornamento della patch di sicurezza Android alla versione maggio 2021.

Shelf Migliorata l’esperienza di scorrimento di Shelf.

Galleria Migliorata la velocità di caricamento dell’anteprima delle immagini.

Telefono Risolto il problema occasionale che ritardava la visualizzazione dell’interfaccia delle chiamate in arrivo; Risolto il problema di visualizzazione anormale (occasionale) durante una chiamata.

Telecamera Risolto il problema occasionale dell’effetto specchio non funzionante; E’ stato risolto il problema anomalo della fotocamera durante lo zoom in modalità macro; Risolto il problema anomalo con alcuni pulsanti durante lo scatto continuo di foto in modalità Nightscape.

Rete Comunicazione di rete 4G migliorata; Migliorata la stabilità della connessione Wi-Fi.



Considerato che l’aggiornamento è in diffusione da poco ore in maniera graduale, è possibile che ci vogliano ancora alcuni giorni prima che tutti gli OnePlus 7, 7Pro, 7T e 7T Pro venduti in Italia ricevano la nuova notifica di aggiornamento.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Prima di aggiornare ricordatevi sempre di effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sul telefono, e di iniziare la procedura di installazione solo se la batteria ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

