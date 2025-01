Serie Samsung Galaxy S25: confrontati gli spessori dei quattro smartphone

La serie Galaxy S25 di Samsung sarà composta da quattro smartphone: ecco il confronto tra gli spessori dei vari modelli che arriveranno.

Ci sono ormai vari rumors che affermano che gli smartphone della serie Galaxy S25 saranno caratterizzati da un design più sottile e compatto rispetto alla generazione Galaxy S24.

Possiamo avere già un primo confronto tra gli spessori dei prossimi quattro modelli attesi.

Serie Samsung Galaxy S25 spessore a confronto: l’immagine render comparativa

Sappiamo che lo smartphone più sottile del lotto sarà il Galaxy S25 Slim, che comunque non arriverà in concomitanza con i modelli base, plus e Ultra previsti il 22 gennaio 2024, ma probabilmente a maggio 2025.

Ebbene sappiamo da recenti rumors che il modello S25 Slim avrà uno spessore stimato in 6.4mm, e di fatto sarà lo smartphone (non pieghevole) più sottile di Samsung del 2025.

Oggi grazie ad un immagine render, possiamo comparare lo spessore del S25 Slim con tutti gli altri modelli S25.

Dall’immagine render comparativa si può notare che l’S25 Slim sarà almeno 1mm più sottile rispetto al S25 Base e S25 Plus, e probabilmente almeno 1.2mm più sottile rispetto al S25 Ultra che risulterà i più spesso del gruppo.

A vista il cambiamento estetico si può notare, ma bisognerà vedere quali saranno i compromessi (vedi batteria) che il modello S25 Slim dovrà sopportare rispetto agli altri modelli per mantenere uno spessore così limitato.

Ovviamente dato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via X (Twitter)

