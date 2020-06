Servizio Clienti operatori mobili su WhatsApp per TIM, WindTre e Vodafone: il numero

Ecco come contattare i vari operatori mobili TIM, WindTre, Vodafone (e altri) tramite WhatsApp. I dettagli sull’assistenza disponibile.

L’applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo, WhatsApp, può contenere al suo interno i così detti account Business dedicati alle aziende.

Gli account business sono fatti per tenere un contatto diretto tra l’azienda in questione e un suo cliente.

Di fatto i principali operatori telefonici italiani, come TIM, WindTre e Vodafone utilizzano oggi WhatsApp per fornire alcuni servizi ai propri clienti.

Ecco come fare per contattare TIM, Vodafone e WindTre (e altri operatori telefonici) tramite WhatsApp

Per poter contattare un qualsiasi operatore telefonici abilitato con account business su WhatsApp, per prima cosa dovete conoscere il numero ufficiale di contatto:

TIM ha il numero di contatto +393351237272 ;

ha il numero di contatto ; Vodafone ha il numero di contatto +393499190190 ;

ha il numero di contatto ; WindTre ha come numero di contatto +393880000159 o +393930000159 ;

ha come numero di contatto o ; CoopVoce ha come numero di contatto +393703010188 ;

ha come numero di contatto ; Tiscali ha come numero di contatto +393701010130 ;

ha come numero di contatto ; Spusu infine ha come numero di contatto +393780102000.

Vi basterà cliccare sul numero che vi interessa per accedere direttamente tramite WhatsApp (deve essere installata sul vostro smartphone-iPhone) al servizio clienti del vostro operatore telefonico.

Vodafone, TIM, WindTre e gli altri operatori: come funziona il servizio clienti tramite WhatsApp

Ci sono comunque alcune indicazioni da conoscere per ogni singolo operatore telefonico tramite quest’assistenza clienti.

TIM effettua supporto al proprio cliente solo al numero direttamente associato all’account WhatsApp: non è possibile effettuare operazioni su un numero diverso.

TIM risponderà a semplici domande tramite un BOT o altrimenti per le operazioni più complesse verrà attivato un operatore in carne ed ossa che vi risponderà il prima possible.

Lo storico operatore rosso Vodafone utilizza l’assistente Tobi, già visto nell’App MyVodafone.

In questo caso per ricevere assistenza, l’utente prima dovrà inserire il numero Vodafone su cui si sta chiedendo assistenza.

L’utente riceverà così un SMS con un codice di sicurezza che dovrà essere inserito nella Chat su WhatsApp entro 10 minuti per confermare la propria identità.

Completate queste formalità il cliente potrà effettuare domande e richieste che saranno espletate dall’assistente TOBI o da un consulente in carne ed ossa.

L’altro importante operatore italiano, WindTre, presenta un Bot che ad inizio conversazione chiede al cliente quale è il numero sul quale necessita assistenza.

Il cliente dello storico operatore arancione dovrà poi specificare alcuni dettagli sul proprio contatto (se è attivo o meno) e al quel punto potrà chattare direttamente con un consulente in carne ed ossa.

Infine dettagli sugli operatori virtuali CoopVoce, Tiscali e Spusu.

CoopVoce fa assistenza clienti su WhatsApp solo dalle ore 8.00 alle 21.00 (tutti i giorni) tramite un consulente.

Tiscali fa invece assistenza clienti sull’App di messaggistica istantanea solo dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 fino alle 21.30, mentre la domenica il servizio è attivo dalle 8.30 alle 17.00.

Infine Spusu che fa assistenza ai propri clienti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00, mentre il sabato l’orario cambia dalle 8.00 alle 18.00, sempre con un consulente.