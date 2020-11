L’assistente Google tramite un aggiornamento firmware è disponibile sulle Smart TV Samsung uscite nel 2020 anche in Italia: ecco i dettagli da conoscere.

Non tanto tempo fa vi avevamo segnalato che Samsung stava lavorando per implementare l’assistente Google sulle sue più recenti Smart TV.

Le Smart TV Samsung 2020 si aggiornano con l’Assistente Google anche in Italia: ecco i dettagli

Oggi abbiamo la conferma ufficiale da parte dell’azienda coreana che l’assistente Google è in diffusione tramite un aggiornamento firmware sulle Smart TV 2020 (selezionate) in Italia, Francia, Germania e Regno Unito.

Entro la fine di novembre 2020 l’aggiornamento arriverà anche in Spagna e entro la fine dell’anno si aggiungeranno altri paesi.

Questo è il comunicato ufficiale Samsung (Seline Han, Vice President of Visual Display Business di Samsung Electronic): “The use of voice assistants on our Smart TVs has grown exponentially since Bixby’s launch in 2018. With Google Assistant and Amazon Alexa now supported, we are inviting our consumers to ask even more of their Smart TVs“.

Quali sono le Smart TV Samsung 2020 compatibili con l’assistente Google?

L’assistente Google offrirà controlli avanzati sulle Smart TV Samsung che appartengono a questi modelli:

TV QLED 4K e 8K (versioni 2020);

(versioni 2020); TV Crystal UHD ;

; la versione The Frame ;

; The Serif ;

; The Sero e The Terrace.

Se possedete una di queste Smart TV vi consigliamo quindi di controllare se vi è arrivata la notifica di aggiornamento ed aggiornare fin da subito la televisione.

Quali sono le funzionalità già attive dell’assistente Google dopo l’aggiornamento firmware delle Smart TV Samsung 2020?

Gli utenti potranno sfogliare i canali disponibili, controllare i dispositivi domestici intelligenti compatibili, controllare il volume, ottenere risposte alle loro domande, aprire applicazioni presenti sulla TV, impostare l’allarme e molto altro ancora.

Oltre a questo gli utenti potranno ottenere informazioni sui risultati sportivi più recenti, le previsioni meteo, e accedere ai servizi Google come Calendario, Maps, Foto.

Ovviamente sarà possibile comandare anche la domotica casalinga, come luci e i termostati intelligenti.

Di fatto ad oggi solo le Smart TV Samsung più recenti hanno la possibilità di sfruttare in contemporanea tre assistenti vocali: Bixby (proprietario), Alexa (Amazon) e l’Assistente Google.

Fonte: Notizia Ufficiale