Smartphone 4G l’addio di Xiaomi dal 2021: 5G il presente, il futuro è il 6G

Xiaomi avrebbe annunciato l’addio agli smartphone con sola tecnologia 4G a partire dal 2021: l’azienda punterà sul 5G e in futuro sullo sviluppo del 6G.

Chi segue molto il mondo dei dispositivi mobili di Xiaomi e Redmi avrà notato che l’azienda cinese al momento sta sfornando un mix di smartphone solo 4G e con tecnologia 5G.

La situazione però potrebbe cambiare radicalmente già alla fine di quest’anno, considerato che l’amministratore delegato di Xiaomi ha rilasciato interessanti informazioni.

Smartphone 4G: Xiaomi e Redmi non li produrranno più dal 2021 perché si punterà sul presente 5G

Infatti Lei Jun, co-fondatore e CEO di Xiaomi, durante una recente intervista alla testata giornalistica cinese Xinhua ha svelato che la tecnologia 4G è da considerarsi il passato, il 5G il presente e il 6G il futuro della tecnologia mobile.

Per questo il colosso cinese già da fine 2020, e sicuramente a partire dal 2021 non produrrà più nuovi smartphone che saranno in grado di connettersi solo con la tecnologia LTE 4G.

Di fatto è molto probabile che anche gli smartphone di fascia bassa in casa Redmi e Xiaomi a partire dal 2021 utilizzeranno nativamente la connettività 5G.

L’opzione di puntare nel presente tutto sul 5G è condivisa da vari esperti del settore.

Il 5G infatti oggi apre la strada al cloud gaming (il Gaming in streaming tipo Google Stadia), alla possibilità di effettuare video conferenze in risoluzione 4K e o in 8K, allo sviluppo dell’internet delle cose (IOT), ai sistemi di guida autonoma eccetera.

Per aumentare la produzione di smartphone con tecnologia 5G, Xiaomi ha deciso di investire circa 250 milioni di Yuan, circa 32 milioni di euro, per migliorare e ottimizzare le proprie fabbriche per il passaggio dal 4G al 5G.

E le novità non finiscono qua: l’azienda cinese pare abbia già iniziato una fase di pre-ricerca per iniziare a sviluppare la tecnologia mobile del futuro: il 6G.

Vedremo se tutte queste interessanti novità verranno effettivamente applicate da fine 2020 in casa Xiaomi/Redmi, ovviamente Covid 19 permettendo.

