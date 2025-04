Smartphone Android più sicuri con l’aggiornamento Google Play Services

Un nuovo aggiornamento del Google Play Services migliorerà la sicurezza del vostro smartphone Android: ecco di che cosa si tratta.

Google sta rilasciando un nuovo aggiornamento all’applicazione Google Play Service, quindi la funzionalità dovrebbe diffondersi in maniera capillare entro la fine del mese.

Vediamo di saperne un po’ di più.

Gli Smartphone Android più sicuri con l’ultimo aggiornamento dei Google Play Services: ecco come

La nuova versione software del Google Play Services, per la precisione la 25.14 o le successive, di fatto attuerà il riavvio in automatico del vostro smartphone Android se per tre giorni di fila non lo avete mai sbloccato.

Si tratta dell’implementazione automatica della così detta funzione di sicurezza “Before First Unlock” (prima del primo sblocco), che si attiva naturalmente sugli smartphone anche dopo il riavvio manuale.

La sicurezza migliora perché lo smartphone, prima di essere sbloccato per la prima volta, si trova nello stato “After First Unlock”.

In questo stato i dati personali contenuti sul telefono sono crittografati, e quindi risultano essere più difficili da accedere rispetto allo stato “Dopo il primo sblocco”, ovvero quando l’utente sblocca per la prima volta (o successive) lo smartphone.

Questa funzionalità comunque non è una novità nel mondo degli smartphone: è stata infatti implementata l’anno scorso da Apple sugli iPhone con l’arrivo di iOS 18.1.

Google di fatto è corsa ai riparo implementando una funzionalità simile su tutti i dispositivi Android (smartphone e tablet), tramite l’aggiornamento del Google Play Services.

La funzionalità rimarrà comunque opzionale, a discrezione dell’utente.

Infine va ricordato che quest’opzione non sarà presente su Wear OS, il sistema operativo dedicato agli smartwatch.

